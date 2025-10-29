Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα για τους μάρτυρες – Την άμεση κλήτευση Ξυλούρη και Σεμερτζίδου ζητάει το ΠΑΣΟΚ, Μπουνάκη, Κορασίδη και Αντωνόπουλο θέλει η ΝΔ

Σε νέα κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετατρέπεται το ζήτημα των μαρτύρων που θα κληθούν το επόμενο διάστημα να καταθέσουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, την άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων για τη διαλεύκανση του σκανδάλου, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» κι η Πόπη Σεμερτζίδου με τα πολυτελή αυτοκίνητα, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας πως «καμία συγκάλυψη δεν θα γίνει ανεκτή».

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε πως πρέπει να κληθούν το συντομότερο καθώς -όπως είπε- λόγω των τελευταίων εξελίξεων ελλοχεύει κίνδυνος να υπάρξουν αυτεπάγγελτες διώξεις και έτσι να αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, γεγονός που θα καταστήσει αδύνατη την κατάθεσή τους.

«Να μην έχουμε το προηγούμενο του Κώστα Αγοσταστού στην εξεταστική των Τεμπών, ο οποίος δεν κατέθεσε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Είναι απαράδεκτη πρόκληση να επαναληφθεί η ίδια μεθόδευση», τόνισε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο να σημειώνει ενδεχομένως να έχουν ασκηθεί ήδη διώξεις.

Την άποψη ότι είναι ορατός ο κίνδυνος τα συγκεκριμένα πρόσωπα να αποκτήσουν ιδιότητα κατηγορουμένου με συνέπεια να μην μπορούν να καταθέσουν εξέφρασε και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε να γίνει άμεσα η επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων. Συμπλήρωσε δε, πως πρέπει να προηγηθούν κρίσιμοι μάρτυρες της κατάθεσης των υπουργών.

«Προφανώς όλοι μάρτυρες θα έρθουν», αντέτεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ και παρέπεμψε στην επικαιροποίηση όταν αυτή γίνει. Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε απαντώντας στην αντιπολίτευση πως «δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι». Άφησε δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί ο Άκης Σκέρτσος που ζήτησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ υπογράμμιζαν πως σύμφωνα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελέγχους της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτουν νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων ( την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο. Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν είναι συνεπώς ανεκτό να επαναληφθεί το προηγούμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, όταν η πλειοψηφία της Επιτροπής παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ.Αγοραστού, μεθόδευσε την καθυστερημένη κλήση του, ( στην προτελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/2/24) δηλαδή αφότου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, με αποκλειστικό σκοπό να τον προστατεύσει και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ώστε να εμποδιστεί η κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής, τονίζουν.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν στη συνέχεια, ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε την απόλυτη και ουσιαστική γνώση της οικονομικής λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευθύνη της υπογραφής των εκθέσεων. Στη θέση της καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή απαραδέκτως ένα απλό μέλος της ομάδας ελέγχου, ο κ. Γιάννης Καραποστολάκης

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούν την κλήση της αρμόδιας ορκωτής λογίστριας κ. Δ. Μαρκοπούλου, η οποία οφείλει να καταθέσει αρμοδίως στην Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η ΝΔ φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει… ρελάνς και να ζητήσει την κλήτευση μαρτύρων που πολιτικά εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία αναμένεται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ΚΥΔ, Νίκο Μπουνάκη, τον Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο οποίος επέστρεψε επιδοτήσεις και παραιτήθηκε από γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου, καθώς και τον Μόσχο Κορασίδη, ο οποίος ήταν εξαρχής στη λίστα των μαρτύρων.

