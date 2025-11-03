Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Στο ζήτημα της κυκλοφορίας των πατινιών στους δρόμους της Αθήνας, που είχε ήδη προκαλέσει κόντρα ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων και τη Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και το υπουργείο Ανάπτυξης που ανέλαβε να ενημερώσει τον κ. Δούκα για τις αρμοδιότητές του, επανήλθε ο Χάρης Δούκας, μετά την ανακοίνωση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι σχετική διαβούλευση για το ζήτημα είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο εδώ και 10 ημέρες, και εγκαλεί την παράταξη του κ. Μπακογιάννη ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να τη διαβάσει, ούτε να καταθέσει προτάσεις. «Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται – για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια» καταλήγει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα.

Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς.

Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε.

Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται – για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια.

Οι παρεμβάσεις από Μιχαηλίδου και Μπακογιάννη

Νωρίτερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, («Καλημέρα Ελλάδα») κι ερωτηθείσα για την αντιπαράθεση με τον κ. Δούκα για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, τόνισε ότι, «η καθημερινότητα στο δήμο Αθηναίων, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία είναι δύσκολη, καθώς τα πατίνια στα πεζοδρόμια εμποδίζουν την πρόσβαση» και συμπλήρωσε ότι το θέμα δεν είναι κομματικό κι έφερε ως παράδειγμα τον δήμο Θεσσαλονίκης, που ο δήμαρχος είναι από τον ίδιο κομματικό χώρο, αλλά έχει λύσει το πρόβλημα.

Η δε παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» με ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων ότι δεν έχει κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το ζήτημα και τον καλεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Κάν’ το όπως η Θεσσαλονίκη. Η συμπρωτεύουσα προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα, παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη, ακόμη καθυστερεί: Εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση. Στη συνέχεια επικαλείται σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τονίζει:

«Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους ας δώσουμε λύση.

Όπως έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα κανονιστική απόφαση.

Οι εταιρείες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες.

Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Και η πόλη, η δημοτική Αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες».

«Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να ‘ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης του πρώην δημάρχου.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: Οι αλιείς του Παγασητικού δεν μπορούν να περιμένουν άλλο – Η Κυβέρνηση πνίγει τις αποζημιώσεις στη γραφειοκρατία

ΠΑΣΟΚ – Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Υπήρξαν άστοχες δηλώσεις μετά τη ΔΕΘ – Πάει για Μάρτιο το συνέδριο

Ο Γιάννης Δρόσος «μαλώνει» ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ για χάρη του Τσακαλώτου – Το ξέρει αυτό ο Τσίπρας;