Σάκης Αρναούτογλου: Οι αλιείς του Παγασητικού δεν μπορούν να περιμένουν άλλο – Η Κυβέρνηση πνίγει τις αποζημιώσεις στη γραφειοκρατία

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων «de minimis» προς τους πληγέντες αλιείς του Παγασητικού Κόλπου, οι οποίοι υπέστησαν ολική καταστροφή του εισοδήματός τους μετά το φαινόμενο ρύπανσης του Αυγούστου 2024.

Παρά τις Κυβερνητικές εξαγγελίες του Νοεμβρίου 2024 και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1927/23.04.2025) για αποζημίωση ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ούτε οι αιτήσεις ούτε οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες αλιείς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Ο κ. Αρναούτογλου κατηγορεί την Κυβέρνηση για αναλγησία και αδράνεια, σημειώνοντας ότι «ενώ η ζημιά έγινε μέσα σε λίγες ώρες, οι αποζημιώσεις καθυστερούν επί μήνες — γιατί η γραφειοκρατία και η ανικανότητα έχουν αντικαταστήσει την πολιτική βούληση».

Στην ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Κομισιόν να απαντήσει:

αν οι καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών συνάδουν με το ενωσιακό πλαίσιο για την ταχεία αποζημίωση πληγέντων αλιέων,

με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η ΕΕ ότι παρόμοια περιβαλλοντικά περιστατικά δεν θα αφήνουν τις τοπικές κοινότητες χωρίς εισόδημα για μήνες,

και αν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των πληγέντων μέσω ευρωπαϊκών πόρων, πέραν της εθνικής ενίσχυσης «de minimis».

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι «η δίκαιη μετάβαση και η βιωσιμότητα της αλιείας δεν είναι θεωρίες των Βρυξελλών· είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και επιβίωσης για ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα. Οι αλιείς του Παγασητικού δεν μπορούν να περιμένουν άλλο».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Θέμα: Καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων “de minimis” προς τους πληγέντες αλιείς του Παγασητικού Κόλπου μετά το φαινόμενο ρύπανσης του Αυγούστου 2024

Τον Αύγουστο του 2024 ο Παγασητικός Κόλπος επλήγη από εκτεταμένο φαινόμενο ρύπανσης που προκάλεσε μαζική θνησιμότητα ψαριών και σοβαρή οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες αλιείς της Μαγνησίας. Παρά την εξαγγελία αποζημιώσεων από την ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο 2024 και τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1927/23.04.2025) για ενίσχυση “de minimis” ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και καταβολής των ποσών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Η πολύμηνη καθυστέρηση πλήττει τη βιωσιμότητα μικρών παράκτιων κοινοτήτων, υπονομεύοντας τον κοινωνικό ιστό και τους στόχους δίκαιης μετάβασης που προωθεί η ΕΕ στον αλιευτικό τομέα.

Ερωτάται Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών στην ενεργοποίηση ενισχύσεων “de minimis” συνάδουν με τους στόχους ταχείας αποζημίωσης που προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο για την αλιεία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014);

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα στήριξης για αλιείς που πλήττονται από περιβαλλοντικά φαινόμενα, όπως η ρύπανση του Παγασητικού, ενεργοποιούνται εγκαίρως και επαρκώς, ώστε να προστατεύεται η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη;

Δεδομένου ότι το φαινόμενο στον Παγασητικό Κόλπο έχει χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικό περιστατικό μεγάλης έντασης, μπορεί η Επιτροπή να υποδείξει αν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των πληγέντων αλιέων μέσω ευρωπαϊκών πόρων πέραν της εθνικής ενίσχυσης “de minimis”;».

