ΠΑΣΟΚ – Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Υπήρξαν άστοχες δηλώσεις μετά τη ΔΕΘ – Πάει για Μάρτιο το συνέδριο 

Σε εκλογικό συναγερμό έθεσε το κόμμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλά, ο Ν. Ανδρουλάκης έστειλε «μήνυμα» στα στελέχη του κόμματος να αποφευχθούν εσωκομματικές έριδες που «καλύπτουν» το πρόγραμμα, ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω».

«Αυτός θα είμαι και δεν αλλάζω»

«Γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου», είπε ο Ν. Ανδρουλάκης. «Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ’ τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται. Προτείνει και επιτίθεται χωρίς απολογία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Αλλά είναι μονόδρομος σε αυτή την εποχή έξαρσης του αντισυστημισμού να αποδείξουμε εμείς ότι μπορεί να είμαστε ένα παραδοσιακό κόμμα αλλά που λειτουργεί και σκέφτεται όχι αντισυστημικά, αλλά με ένα δίκαιο τρόπο απέναντι στην κοινωνία».

«Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «μετά τη ΔΕΘ υπήρξαν κάποιες άστοχες δηλώσεις» και ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να επιδείξούν ενότητα, συναντίληψη και υψηλή αίσθηση παραταξιακής ευθύνης, τονίζοντας, παράλληλα (και με νόημα) ότι «δεν έχουμε τα ίδια όπλα με τη ΝΔ».

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο».

«Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με τους ίδιους όρους, το βλέπετε, το παρακολουθείτε», εξήγησε. «Βάζουμε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ζήτημα για την ακρίβεια και προσπαθούν ξανά να αλλάξουν την ατζέντα. Μόνες μας δυνάμεις είναι ο λόγος μας, οι θέσεις μας και η καλή μας παρουσία. Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ (σ.σ. των εκλογών) να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας».

Κριτική στην κυβέρνηση

Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για καρτελοποίηση της αγοράς και για κρίση θεσμών. Ο Ν. Ανδρουλάκης είπε ότι «μπήκαμε απέναντι από τα καρτέλ, όπως έκανε και η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ και προτεραιότητά του, είναι η αποκαρτελοποίηση της εγχώριας ασύδοτης αγοράς, η οποία καρτελοποιήθηκε με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, που δεν πρόλαβε σε πρώτο χρόνο να βάλει κανόνες, να κάνει ελέγχους, να εισπράξει μεγάλα πρόστιμα, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να έχει ξεφύγει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στηρίξαμε την περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς κάναμε τους νόμους για να ανασυγκροτηθεί η ελληνική περιφέρεια και τώρα τι βλέπουμε; ΕΛΤΑ; Τράπεζες; Άλλα έλεγαν τον Σεπτέμβρη, άλλα κάνουν τον Νοέμβρη. Η περιφέρεια ερημώνει -και δεν μιλάμε πλέον για τα χωριά- φαντάσματα, μιλάμε και για τις κωμοπόλεις».

Ενώ τόνισε ότι «το Σύνταγμα είναι το πεδίο των μεγάλων εθνικών αλλαγών -και για το άρθρο 86 αλλά και για άλλες παρεμβάσεις- που θα πρέπει σύντομα να συζητήσουμε με συνταγματολόγους και με την κοινωνία των πολιτών για να μπούμε στην πρωτοπορία των μεγάλων θεσμικών αλλαγών και των αναγκαίων θεσμικών αντίβαρων που έχει ανάγκη ο τόπος», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να συζητάμε για μια χώρα όπου αποφασίζει το ΣτΕ, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του –όταν μάλιστα αφορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να συζητάμε για μία χώρα όπου ο Πρωθυπουργός καλεί τους βουλευτές της πλειοψηφίας – επειδή δεν τους εμπιστεύεται – να πάνε να κοιμηθούν νωρίς και όσους εμπιστεύεται να ψηφίσουν επιστολικά».

Περί συνεδρίου

Όσον αφορά στο χρόνο διεξαγωγής του Συνεδρίου του κόμματος, αυτός προσδιορίστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το α’ τρίμηνο του 2026, με πιθανότερο μήνα διεξαγωγής του τον Μάρτιο. Ο Ν. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να είναι ένα συνέδριο που θα υπηρετήσει το σχέδιο μιας πορείας στον λαό. Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία, όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ καλά όταν είμαι στον κόσμο και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

