Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

«Επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ το θέμα. Αν είχε προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση αν εξηγούσαν στον κόσμο την πραγματικότητα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Πρόσθεσε ότι: «Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν αδύνατο στο κράτος να επιδοτήσει αυτή την δραστηριότητα. Δεν μπορεί να πληρώσει για να μην κλείσουν τα καταστήματα.

Δεύτερον από το 2017 και μετά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΤΑ πήγαν στο Υπερταμείο. Δεν είναι απόφαση υπουργείου δηλαδή αλλά ενός οργανισμού που ανήκει στο Υπερταμείο.

Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι».

Είπε ακόμα ότι: «Κατά μέσο όρο το κάθε κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Το κράτος δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά και τι προτείνουν ακριβώς από τα άλλα κόμματα;

Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Δεν υπάρχει αντιπρόταση.

Η αλλαγή θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος και σε δεύτερη φάση η απόφαση που έχει ανακοινωθεί από την διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα και επίσης η απόφαση αυτή στρέφει τους πόρους εκεί που η κοινωνία έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Ερωτηθείς αν υπήρχε ενημέρωση και αν είχε σταλεί email στον κ. Χατζηδάκη είπε: «Υπήρχε μια αποστολή email σε συγκεκριμένα πρόσωπα όπου επαναλαμβάνονταν όσα είχαν ειπωθεί αλλά όχι λεπτομέρειες για τα καταστήματα που θα έκλειναν.

Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Δεν είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα καταστήματα αλλά ούτε και την κοινωνία. Γι αυτό ζητήσαμε να γίνει σε δυο φάσεις».

Για το αν έχουν εμπιστοσύνη στον επικεφαλής των ΕΛΤΑ: «Δεν υπάρχει λόγος να πυροβολούμε έναν άνθρωπο και μια διοίκηση για έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Προηγείται η ενημέρωση».

«Μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια μετά από μια σύσκεψη το Σάββατο ως προς την προτεραιοποίηση της απόφασης αυτής.

Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης γιατί η απόφαση αυτή βασίζεται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας», σημείωσε και τόνισε ακόμα:

«Η κυβέρνηση επί της ουσίας της απόφασης να κλείσουν κάποια καταστήματα και να μην μπαίνει μέσα εκατομμύρια μια εταιρεία που είναι στο Υπερταμείο δεν είναι αντίθετη».

