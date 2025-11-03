ΕΛΤΑ: Στο στόχαστρο βουλευτών της ΝΔ η διοίκηση και υπουργοί – Στις 18:30 κρίσιμη ενημέρωση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας

Σε καζάνι που βράζει μετέτρεψε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Για σήμερα το απόγευμα, στις 6:30, έχει οριστεί τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και την διοίκηση των ΕΛΤΑ προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις και να καταβληθεί προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η μετάθεση του λουκέτου σε 158 καταστήματα που βρίσκονται στην επαρχία σε βάθος τριμήνου, όμως οι βουλευτές φαίνεται πως δεν έχουν εξευμενιστεί από αυτή την κίνηση.

«Δεν γίνεται να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις που αφορούν όλη την Ελλάδα, τις εκλογικές περιφέρειες αλλά και περιοχές που πλήττονται από το δημογραφικό και εμείς να μην γνωρίζουμε τίποτα μέχρι τελευταία στιγμή», λένε τα περισσότερα γαλάζια στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους.

Η κατάσταση είναι έκρυθμη και οι περισσότεροι βουλευτές είναι οργισμένοι με την διοίκηση των ΕΛΤΑ για το πώς χειρίστηκε όλο το θέμα, ενώ θεωρούν ότι έπρεπε να τους είχε ενημερώσει και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα ΕΛΤΑ.

Έτσι το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ λειτουργεί για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κρίσιμο χρόνο, όπου αναμένονται αγροτικές κινητοποιήσεις και η συζήτηση του προϋπολογισμού, σαν πολιτικός σεισμός αισθητής έντασης. Στα «χαρτιά», η απόφαση υπηρετεί τον στόχο του εξορθολογισμού και του μετασχηματισμού μιας κρατικής δομής που βρίσκεται επί χρόνια στην «εντατική». Στην πράξη, όμως, ο τρόπος και ο χρόνος ενεργοποίησαν μια πολιτική καταιγίδα που μπορούσε και έπρεπε να έχει προβλεφθεί.

Οι ανακοινώσεις έγιναν ξαφνικά, χωρίς ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και χωρίς προετοιμασία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μια παράλειψη που δεν μετριέται σε διαδικαστικά σημεία, αλλά σε πολιτικό κεφάλαιο. Βουλευτές βρέθηκαν να απολογούνται για αποφάσεις που έμαθαν από τα media, ενώ οι τοπικές κοινωνίες διαμαρτύρονται έντονα, καθώς πριν τα ΕΛΤΑ έχει υπάρξει το κλείσιμο υποκαταστημάτων τραπεζών αλλά και εφοριών.

«Δε γίνεται να μιλάμε για αναζωογόνηση της περιφέρειας και για αντιμετώπιση του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος και να κλείνουμε τα πάντα σε πόλεις και χωριά. Στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα και θα φύγουν από κει ακόμα και αυτοί που είναι 60 και 70 χρονών», λένε γαλάζιοι βουλευτές.

Η πρώτη λίστα των καταστημάτων που μπαίνουν σε τροχιά λουκέτου αφορά σημεία στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Όμως και γι’ αυτά τα καταστήματα αντιδρούν με σφοδρότητα βουλευτές που δέχονται την πίεση των τοπικών κοινωνιών αλλά και των ψηφοφόρων τους.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε δημοσίως για «άσκοπο αιφνιδιασμό» ενώ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με συναδέλφους του λέει «τι θα πω εγώ στους κατοίκους του Περάματος που πλήττονται από αυτή την ιστορία; Και πως θα ξαναζητήσω την ψήφο τους στις εκλογές;».

Η Μαρία Συρεγγέλα, πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε εξίσου αιχμηρή λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να παίζουμε με την καθημερινότητα των πολιτών». Ο Μακάριος Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε ζήτημα κοινωνικής συνοχής για περιοχές με «ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά». Αυτές οι παρεμβάσεις δεν προήλθαν από την αντιπολίτευση, αλλά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Και δεν ήταν μεμονωμένες. Έχει σχηματιστεί ένα συμπαγές κύμα εσωτερικής δυσφορίας που εξέθεσε τον πολιτικό κίνδυνο: όχι την αμφισβήτηση της ανάγκης μεταρρύθμισης, αλλά τον τρόπο υλοποίησης της και το αιφνιδιαστικό της απόφασης.

Μάλιστα, η ένταση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο μεγάλη που πολλοί βουλευτές ζητούν την παραίτηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ εδώ και τώρα.

Ο εκνευρισμός στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει να κάνει με ρητορική υπεράσπιση του «παλιού». Αντιθέτως, οι περισσότεροι στη ΝΔ αντιλαμβάνονται ότι τα ΕΛΤΑ χρειάζονται βαθύ μετασχηματισμό, αλλιώς θα σβήσουν λόγω πραγματικότητας και όχι πολιτικής απόφασης. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: ο πολίτης της περιφέρειας έχει ήδη συσσωρευμένη δυσπιστία. Έχει κουραστεί να ακούει για ψηφιακό κράτος που συχνά δεν τον αφορά. Έχει δει ΚΕΠ να υπολειτουργούν, τράπεζες να αποχωρούν, σχολεία να κλείνουν, γιατρούς να λείπουν. Και μέσα σε αυτό το υπόστρωμα, το ταχυδρομείο δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι κομμάτι του τοπικού οικοσυστήματος.

Εδώ έρχεται ο παράγοντας που έκανε την υπόθεση ακόμη πιο φορτισμένη: το δημογραφικό. Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται σε φάση πληθυσμιακής αποψίλωσης. Χωριά αδειάζουν, ο μέσος όρος ηλικίας ανεβαίνει, δημόσιες δομές αποσύρονται. Κάθε τέτοια απόφαση διαβάζεται μέσα από αυτό το πρίσμα: όχι «κλείνουν τα ΕΛΤΑ», αλλά «φεύγει ακόμη ένα κομμάτι ζωής από τον τόπο». Κι όταν μια κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τη ρητορική «η περιφέρεια δεν μένει πίσω», τέτοια μηνύματα λειτουργούν σαν αντιστροφή του αφηγήματος.

Η συγκυρία ενίσχυσε την ένταση. Σε λίγες ημέρες αρχίζει η συζήτηση του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα πλησιάζουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Και η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να περάσει στο προσκήνιο τα θετικά μέτρα που υλοποιούν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αντί αυτού, βρέθηκε να απολογείται για την απουσία ενημέρωσης και για αστοχίες στο πολιτικό timing.

Το ζήτημα, πάντως, δεν είναι τεχνικό. Είναι βαθιά πολιτικό: διεκδικώντας μια τρίτη θητεία στις εκλογές, η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι δεν έχει χάσει την ικανότητα να «ακούει» πριν ενεργήσει. Ότι μπορεί να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις, χωρίς να φαίνεται ότι αποφασίζει ερήμην της κοινωνίας και χωρίς να αιφνιδιάζει τους βουλευτές της.

Γιατί η αποτελεσματικότητα, που υπήρξε το βασικό brand της Νέας Δημοκρατίας στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν μετριέται μόνο σε δείκτες. Μετριέται και στην καθημερινή εμπειρία του πολίτη, ειδικά του πολίτη που δεν ζει στο κέντρο. Μετριέται στο πώς διαχειρίζεσαι την αγωνία ενός χωριού που βλέπει τις δομές να φεύγουν μία-μία. Μετριέται στον σεβασμό προς τους βουλευτές που σηκώνουν την εκπροσώπηση της περιφέρειας «με το χέρι» και ξέρουν όπως λένε οι ίδιοι ότι «η πολιτική δεν είναι μόνο να κρατάς τους συσχετισμούς, τις σχέσεις τις ισορροπίες και τους βασικοί δείκτες απόδοσης αλλά και σχέσεις εμπιστοσύνη, αίσθηση δικαίου».

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ δεν είναι σφάλμα στρατηγικής. Είναι λάθος εκτέλεσης. Και γι’ αυτό, όπως λένε μετ’ επιτάσεως γαλάζια στελέχη, πρέπει να διορθωθεί. Η προσωρινή αναστολή στην περιφέρεια δίνει χρόνο. Αυτό, όμως, που πρέπει να κερδηθεί μέσα στον χρόνο είναι κάτι πιο ουσιαστικό: η εμπιστοσύνη ότι η μετάβαση στο νέο μοντέλο που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω, ειδικά εκεί όπου η δημογραφική πραγματικότητα ήδη δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή.

Η συζήτηση για τα ΕΛΤΑ είναι δοκιμασία πολιτικής εγρήγορσης. Είναι υπενθύμιση ότι το κράτος δεν μετασχηματίζεται μόνο με αποφάσεις. Μετασχηματίζεται και με σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτές απαιτούν ενημέρωση, διαβούλευση και σεβασμό στην τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε στο topontiki.gr γαλάζιος βουλευτής, «η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να είναι μια χώρα με λίγες μητροπολιτικές νησίδες ανάπτυξης και μια τεράστια γεωγραφία σιωπής στον υπόλοιπο χάρτη. Η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ πρέπει να γίνει. Το στοίχημα είναι να γίνει σωστά. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ταχυδρομείο. Αφορά το αν η Ελλάδα μπορεί να αλλάζει, χωρίς να χάνει τους ανθρώπους της στη διαδρομή».

Διαβάστε επίσης:

Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι περιμένει η Ελλάδα από τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

Το βιβλίο Τσίπρα έρχεται, ο Φάμελλος αναμένει περιοδεύοντας και η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο Συνέδριο

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Η πιθανότερη ημερομηνία για το συνέδριο και οι ισορροπίες