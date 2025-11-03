ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Η πιθανότερη ημερομηνία για το συνέδριο και οι ισορροπίες

Μετά από ένα γεμάτο από περιοδείες και εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλία που στο επίκεντρο μπήκαν οι αγρότες και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΠΑΣΟΚ ξεκινούν την εβδομάδα με το πρώτο βήμα για το συνέδριο.

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι την παρθενική της συνεδρίαση. Θα πραγματοποιηθεί στην Χαριλάου Τρικούπη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στοίχημα αποτελεί το καλό κλίμα μετά από μια περίοδο έντονων αναταράξεων εξαιτίας δηλώσεων κορυφαίων στελεχών του κόμματος και επιλογών όπως αυτή του Γιώργου Παπαβασιλείου που εκθείαζε την κυβέρνηση, για την θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Το τελευταίο που θα ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να σημαδευτεί και αυτή η συνεδρίαση από διαρροές για συγκρούσεις μεταξύ στελεχών κατά την διάρκεια της.

Τον Μάρτιο κυκλώνουν ως πιο πιθανό μήνα για το συνέδριο

Καθώς δεν αναμένεται να ανακοινωθεί από την πρώτη συνεδρίαση η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου και είναι γνωστό ότι στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θα ζητήσουν να οριστεί το συντομότερο δυνατό, θα υπάρξει προσπάθεια για συνεννόηση. Για αυτό το ζήτημα κορυφαία στελέχη της Γραμματείας της ΚΟΕΣ λένε ότι θα λυθούν τα πρακτικά ζητήματα γρήγορα, ώστε να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Μάρτιο. Οι αρχικές σκέψεις για συνέδριο τον Φεβρουάριο απομακρύνονται καθώς στις 28 Φεβρουαρίου κλείνουν τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών και όλοι επιθυμούν το κόμμα να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τις κινητοποιήσεις που αναμένεται να γίνουν.

Οι ισορροπίες και η στάση Δούκα, Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου

Ο Χάρης Δούκας που έχει ήδη βάλει στο τραπέζι ένα κύριο ζήτημα για το συνέδριο, αυτό των συνεργασιών ζητώντας να ψηφιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ υπό καμία συνθήκη δεν θα συγκυβερνήσει με την ΝΔ θα απουσιάζει από την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ. Ο Δήμαρχος της Αθήνας θα βρίσκεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για το Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, ενόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει ήδη θέσει το θέμα της αύξησης των ποσοστών με την “βελόνα” και αναμένεται να μιλήσει για την εύρυθμη λειτουργία του κόμματος μέχρι το συνέδριο. Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου που πρόσφατα υπογράμμισε ότι υπάρχουν θέματα με την εικόνα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται πρόθυμη να ανεβάσει τους τόνους. Αντίθετα έχει τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης να υπάρξει “ειρήνη” στο κόμμα για να βρει τον βηματισμό του.

Με αυτά τα δεδομένα διαφαίνεται ότι θα προσπαθήσουν όλοι να υπάρξει εσωκομματική ηρεμία ώστε να ληφθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι αποφάσεις για το συνέδριο. Άλλωστε οι όποιες πρωτοβουλίες για την κεντροαριστερά δεν μπορούν να περιμένουν για πολύ καιρό, η παράμετρος Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα και προκαλεί την επιτάχυνση τους.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: «Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν»

Χρηστίδης: «Πού πήγαν 130 εκατ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ;»

Δένδιας για Γκιλφόιλ: «Ενισχύονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»