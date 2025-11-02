search
02.11.2025 16:00

Δένδιας για Γκιλφόιλ: «Ενισχύονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»

02.11.2025 16:00
dendias gilfoil (2)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε σύντομη συνομιλία με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία αναλαμβάνει επισήμως τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η παρουσία του στην εκδήλωση υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ και τη σταθερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα, σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην περιοχή.

