ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:14
02.11.2025 14:16

Πέτσας για τα ΕΛΤΑ: «Το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο, επιβάλλεται επανεξέταση»

02.11.2025 14:16
Ανάρτηση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και την άτακτη υπαναχώρηση της κυβέρνησης έκανε στα social media ο Στέλιος Πέτσας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε πως ότι «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο».

«Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα. Την άποψή μου, τη διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, θεσμικά, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων: Πρόκειται για ένα ζήτημα και τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ηλικιωμένων, τόσο σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε μεγάλες πόλεις και αστικά κέντρα», ανέφερε.

«Επιβάλλεται συνεπώς να εξεταστεί από μηδενική βάση και σε μεγαλύτερο βάθος το πλάνο των ΕΛΤΑ, με αναστολή της απόφασης κλεισίματος καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν οι νέες πρωτοβουλίες των ΕΛΤΑ, όπως για παράδειγμα, ο “ψηφιακός ταχυδρόμος”, ή τα “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”, σε περιοχές εκτός Αττικής», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

