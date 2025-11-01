Μετά τις αντιδράσεις, τα ΕΛΤΑ κρατούν 100 καταστήματα ανοιχτά – Τι λέει ο διεθύνων σύμβουλος της επιχείρησης

Βήμα πίσω έκαναν τα ΕΛΤΑ μετά τις έντονες αντιδράσεις για τα λουκέτα σε 204 υποκαταστήματα.

Όπως είπε, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γρηγόρης Σκλήκας, μιλώντας στην εκπομπή Limit Up του OPEN, από τη Δευτέρα θα είναι κλειστά μόνο τα καταστήματα στα αστικά κέντρα (πρωτεύουσες νομών).

Περίπου 100 καταστήματα στην περιφέρεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Για τα καταστήματα στην περιφέρεια, ο κ. Σκλήκας εξήγησε ότι η αναστολή λειτουργίας τους θα γίνει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού πρώτα γίνει κατανοητό στον κόσμο πως θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης ανέφερε ακόμη πως θα υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιδιωτικών πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ζήτηση, αναφέροντας πως λειτουργούν ήδη 600 τέτοια πρακτορεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για βιβλιοπωλεία, καφενεία ή και λογιστικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτορεία σε χωριά σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας σύμβουλος των ΕΛΤΑ ξεκαθάρισε ότι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στα καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα κλείσουν και εξήγησε πως και τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το 2009, ενώ τόνισε ότι το 80% του κόστους λειτουργίας τους αφορά σε μισθούς των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, ​ οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών»

Στον απόηχο των αντιδράσεων κυβερνητικά στελέχη επισήμαναν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει.

Ταυτόχρονα όμως, όπως επισημαίνεται, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση. Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Μαρία Συρεγγέλα: Η απόφαση πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο

«Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στη Δυτική Αθήνα -στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι, στο Καματερό», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

«Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως θα αναθέσουν σε ιδιώτη τη διανομή στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στη Πετρούπολη. Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων -χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση- και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό -όπως αυτό του Χαϊδαρίου; Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων», επισήμανε.

