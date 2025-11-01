Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Προφυλακιστέος ο 23χρονος δράστης – «Ζήτησε συγνώμη» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος.
Ο – καθ’ ομολογίαν δράστης- δήλωσε συντετριμμένος και ζήτησε συγνώμη, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Γιώργο Φραντζεσκάκη.
Όσο για τις συνθήκες του φονικού, σημείωσε πως ένιωσε ότι απειλήθηκε καθώς από μια κίνηση του παθόντα, θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο, σύμφωνα με τον έτερο δικηγόρο του, Απόστολο Λύτρα. Για το όπλο, υποστήριξε πως δεν ήταν δικό του αλλά το έφερε πάνω του για την περίπτωση που θα έριχναν μπαλωθιές.
Η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες ενώ έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον ίδιο να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο.
