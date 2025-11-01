search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 15:12
ΕΛΛΑΔΑ

01.11.2025 14:27

Λόφος Στέφη: Ένας τραυματίας από επίθεση με μολότοφ σε βάρος αστυνομικών της ΟΠΚΕ (Video)

opke

Ένταση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσαν περιπολία στον λόφο του Στρέφη, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Μπήκαν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις – Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες, έπεσαν πάνω από 2.000

Πάτρα: «Βουτιά θανάτου» για 50χρονο που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Κορωπί: «Δεν ξέρει ότι η κανονική αγάπη δεν πονάει, θα τον αθωώσει πανηγυρικά» – Συγκλονίζει στενή φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της

