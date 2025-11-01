Λόφος Στέφη: Ένας τραυματίας από επίθεση με μολότοφ σε βάρος αστυνομικών της ΟΠΚΕ (Video)

Ένταση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσαν περιπολία στον λόφο του Στρέφη, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

