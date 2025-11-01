search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.11.2025 14:05

Πάτρα: «Βουτιά θανάτου» για 50χρονο που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

01.11.2025 14:05
ekab new

Μεγάλη αναστάτωση σε γειτονιά της Πάτρας, ύστερα από την είδηση του θανάτου ενός άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος έπεσε από τον 2ο όροφο στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στην οδό Καποδιστρίου, ενώ, ο άτυχος άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς οι γονείς του είχαν πεθάνει και αντιμετώπιζε καρδιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη της Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας, που διεξαγάγουν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 50χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Διαβάστε επίσης:

Κορωπί: «Δεν ξέρει ότι η κανονική αγάπη δεν πονάει, θα τον αθωώσει πανηγυρικά» – Συγκλονίζει στενή φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

