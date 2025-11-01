Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

Επίθεση από πρώην εργοδότη του δέχτηκε εργαζόμενος που αρνήθηκε να επιστρέψει αποζημίωση απόλυσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε χωριό του Δήμου Μυτιλήνης, όπου ο εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο εργαζόμενος κατέθεσε μήνυση στον πρώην εργοδότη. Σήμερα το πρωί η Διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ) επισκέφθηκε τον εργαζόμενο στο νοσοκομείο και με ανακοίνωση της καταγγέλλει «το πρωτοφανές περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού εργαζομένου από τον πρώην εργοδότη του, που συνέβη χθες Παρασκευή 31 Οκτώβρη. Ο συνάδελφος μας, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον πρώην εργοδότη του, γιατί αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση που νόμιμα του είχε καταβληθεί όταν απολύθηκε, ενώ είχαν προηγηθεί και απειλές τόσο προς τον εργαζόμενο όσο και στην οικογένεια του, για να αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα».

Τέτοια περιστατικα, σημειώνει το Eργατικό Kέντρο Λέσβου, «δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα. Κανένας εργαζόμενος μόνος του απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι εργαζόμενοι να απαντήσουν συλλογικά, μέσα από τα σωματεία τους, στην ολοένα και πιο άγρια εργοδοτική τρομοκρατία».

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

Πειραιάς: Διαμαρτυρία αλιέων με μηχανότρατες για τα θαλάσσια πάρκα – «Όχι στην πλήρη απομάκρυνση της επαγγελματικής αλιείας»

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα μετά από βόμβα σε σπίτι