search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 12:44

Πειραιάς: Διαμαρτυρία αλιέων με μηχανότρατες για τα θαλάσσια πάρκα – «Όχι στην πλήρη απομάκρυνση της επαγγελματικής αλιείας»

01.11.2025 12:44
Κρήτη: Ψαράδες καθαρίζουν από χιλιάδες κιλά πλαστικό τον βυθό στη Σούδα! - Media

Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται από νωρίς το πρωί δεκάδες μηχανότρατες, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες αλιείς αντιδρούν στον σχεδιασμό των εθνικών θαλάσσιων πάρκων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία τους οδηγεί σε ουσιαστική απαγόρευση της αλιείας σε εκτεταμένες περιοχές.

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου «Αιγαίο», Βαγγέλης Αραπάκης, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιοκτήτες μηχανότρατων και γρι-γρι, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείος Ειδήσεων ότι οι αλιείς δεν είναι αντίθετοι με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά με την «πλήρη απομάκρυνση της επαγγελματικής αλιείας μέσα από τα πάρκα».

«Σήμερα, στη θαλάσσια επικράτεια, για τη μηχανότρατα απαγορεύεται η αλίευση στο 57% σε συγκεκριμένες περιοχές. Με τον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων προστίθεται άλλο ένα 30%. Η απαγόρευση θα φτάσει στο 87%», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Αραπάκης έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτη και άναρχη δραστηριότητα» τουρκικών αλιευτικών, ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όπως τόνισε, «οι Τούρκοι συνάδελφοί τους δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και 300 μέτρα από τις ελληνικές ακτές», προκαλώντας ζημιές σε ελληνικά παράκτια σκάφη, όπως καταστροφή διχτυών και παραγαδιών.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων αναμένεται να συναντηθούν εντός της ημέρας με τον γγ του υπουργείου Ναυτιλίας, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο και τον γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, προκειμένου να ζητήσουν αλλαγές στον σχεδιασμό και να διασφαλίσουν, όπως λένε, «την επιβίωση της επαγγελματικής αλιείας στο Αιγαίο».

Μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης οι μηχανότρατες θα παραμείνουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα μετά από βόμβα σε σπίτι

Φωτιά στο Ηράκλειο: Για ανθρωποκτονία και εμπρησμό κατηγορείται ο γιος που σώθηκε

Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον ανακριτή ο 23χρονος κατηγορούμενος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

1 / 3