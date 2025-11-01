Φωτιά στο Ηράκλειο: Για ανθρωποκτονία και εμπρησμό κατηγορείται ο γιος που σώθηκε

Για διπλή ανθρωποκτονία και εμπρησμό κατηγορείται ο 57χρονος γιος της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 57χρονος πολυτραυματίας, ο οποίος πήδηξε από ταράτσα, παραμένει φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Τις έρευνες ανέλαβε η Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ όπως -έγινε γνωστό- παραγγέλθηκε αυτοψία, ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή στα θύματα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για πυρκαγιά σε οικία 1ου ορόφου στον Μασταμπά.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν νεκρούς μια 94χρονη γυναίκα και τον γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι.

Ο 57χρονος, που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν αντιμετώπιζε τυχόν ψυχολογικά προβλήματα και είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα από την Πυροσβεστική με σκάλα, ανέβηκε στην ταράτσα και πήδηξε στο κενό.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο μαχαίρια. Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού, ενώ ένα σακουλάκι, επίσης με ίχνη αίματος, βρέθηκε στην ταράτσα, στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση, ενώ αντικείμενα, που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση, έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι ο φερόμενος δράστης ζούσε μαζί με τους θανόντες και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ίσως γιατί δεν άντεχε άλλο να τους φροντίζει, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υγρού προκάλεσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού πρώτα είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας και ήταν κλινήρης.

