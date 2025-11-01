Θρίλερ στο Ηράκλειο: Διασωληνωμένος ο γιος που πήδηξε από την ταράτσα – Συγκλονίζουν τα ευρήματα

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τα δύο απανθρακωμένα πτώματα σε σπίτι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και εκείνο του φριχτού εγκλήματος.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν νεκρούς μια 94χρονη γυναίκα και τον γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα πολύ ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr.

Η σακούλα

Το σκηνικό της τραγωδίας, ανέτρεψε η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι.

Κατά το χρόνο που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σοβαρά τραυματισμένο και τον γιο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Μία από τις εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές είναι πως ο 55χρονος άνδρας ενδέχεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο πολυτραυματίας πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία με αποτέλεσμα το σώμα του να προσγειωθεί πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα από την Πυροσβεστική με σκάλα. Τη στιγμή που γείτονες του πρόσφεραν νερό, εκείνος απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα.

Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του 60χρονου που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σοκάρουν τα ευρήματα

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής. Tο σκηνικό παραπέμπει σε απόλυτο θρίλερ. Η έρευνα δεν περιορίζεται στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς, αλλά ενός φρικτού εγκλήματος.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση, ενώ αντικείμενα, που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση, έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού, ενώ ένα σακουλάκι, επίσης με ίχνη αίματος, βρέθηκε στην ταράτσα, στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

