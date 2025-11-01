Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του στην Καλαμάτα, όταν το χτύπησε με αλυσίδα

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του, στην Καλαμάτα.

Οι διασώστες χρειάστηκαν μια ώρα να καταφέρουν να απελευθερώσουν τον ηλικιωμένο από το σκύλο του, που του επιτέθηκε όταν το χτύπησε αλλεπάλληλες φορές με μεταλλική αλυσίδα.

Όλα έγιναν, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο 76χρονος πήγε στον σκύλο του για να περιποιηθεί το ζώο, χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι και επιχειρώντας να του δώσει ένα χάπι. Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έσπευσαν στο σημείο και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το τετράποδο.

Διαβάστε επίσης:

«Τρομάζεις να πεις ότι είσαι Ρομά»: Ένταξη στα χαρτιά, αποκλεισμός και καταστολή στην πράξη

Ισραήλ: «Παραίτησαν» στρατιωτική γενική εισαγγελέα που διέρρευσε βίντεο με ομαδικούς βιασμούς Παλαιστινίων στο κολαστήριο Σντε Τεϊμάν

Τραγωδία σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: Eπί μία ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν τη 10χρονη – Δεν γυμναζόταν όταν κατέρρευσε