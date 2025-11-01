Ηράκλειο: Άνδρας έβαλε φωτιά, έκαψε μητέρα και θείο και πήδηξε από το μπαλκόνι – Με σακούλα στο κεφάλι η μία σορός

Οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μία ηλικιωμένη και ο ένας άνδρας βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε σπίτι , στην οδό Χαλέπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο γιος της ηλικιωμένης έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον θείο του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα,

Σύμφωνα με το cretalive, o γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, απεγκλωβίστηκε αρχικά από την πυροσβεστική και ακολούθως πήδηξε από το μπαλκόνι. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

