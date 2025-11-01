search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 01:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 00:28

Ηράκλειο: Άνδρας έβαλε φωτιά, έκαψε μητέρα και θείο και πήδηξε από το μπαλκόνι – Με σακούλα στο κεφάλι η μία σορός

01.11.2025 00:28
irakleio tragodia 99- new

Οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μία ηλικιωμένη και ο ένας άνδρας βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε σπίτι , στην οδό Χαλέπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο γιος της ηλικιωμένης έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον θείο του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα,

Σύμφωνα με το cretalive, o γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, απεγκλωβίστηκε αρχικά από την πυροσβεστική και ακολούθως πήδηξε από το μπαλκόνι. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας

Ασπρόπυργος: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον θάνατο της 10χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο σχολείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lewit dimosiografoi leykow oikos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Πεντάγωνο, ο Τραμπ περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και στον Λευκό Οίκο

banio trump lefkos oikos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στον ενθουσιασμό ο Τραμπ για το ανακαινισμένο… μπάνιο του – «Πλημμύρισε» με φωτογραφίες το Truth Social

irakleio tragodia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας έβαλε φωτιά, έκαψε μητέρα και θείο και πήδηξε από το μπαλκόνι – Με σακούλα στο κεφάλι η μία σορός

cafe halloween athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Halloween: Το Reuters αποθεώνει θεματικό καφέ στο κέντρο της… Αθήνας

pokrovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έστειλε μονάδες των ειδικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ – Σφυροκοπά η Ρωσία το ανατολικό μέτωπο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 01:30
lewit dimosiografoi leykow oikos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Πεντάγωνο, ο Τραμπ περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και στον Λευκό Οίκο

banio trump lefkos oikos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στον ενθουσιασμό ο Τραμπ για το ανακαινισμένο… μπάνιο του – «Πλημμύρισε» με φωτογραφίες το Truth Social

irakleio tragodia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας έβαλε φωτιά, έκαψε μητέρα και θείο και πήδηξε από το μπαλκόνι – Με σακούλα στο κεφάλι η μία σορός

1 / 3