Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας – 14 προσαγωγές

Ένταση επικράτησε μεταξύ των ΜΑΤ και αναρχικών συλλογικοτήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Συλλογικότητες από τον ιδεολογικό χώρο της αναρχίας πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην Ομόνοια ξέσπασαν επεισόδια, με τους αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές.

Οι αναρχικοί έκαναν πορεία πριν λίγο για τον τρομοκράτη αναρχικό Κ. Ξυμητήρη που είχε αυτο-ανατιναχτεί πριν 1 χρόνο στους Αμπελόκηπους φτιάχνοντας βόμβα. Η πορεία τους χτυπήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην Ομόνοια όπου γίνονται και συλλήψεις. Έτσι, καμία ανοχή σε τρομοκράτες! Τσο και λο. pic.twitter.com/57v7ccTP0s — Nic Dam (@NicDam4) October 31, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

Διαβάστε επίσης

Απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα για αύριο, Σάββατο 1/11

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)