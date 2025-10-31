Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας – 14 προσαγωγές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένταση επικράτησε μεταξύ των ΜΑΤ και αναρχικών συλλογικοτήτων στο κέντρο της Αθήνας.
Συλλογικότητες από τον ιδεολογικό χώρο της αναρχίας πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον περασμένο Νοέμβριο.
Στην Ομόνοια ξέσπασαν επεισόδια, με τους αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.
