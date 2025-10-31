search
31.10.2025 21:05

Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας – 14 προσαγωγές

31.10.2025 21:05
ep2

Ένταση επικράτησε μεταξύ των ΜΑΤ και αναρχικών συλλογικοτήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Συλλογικότητες από τον ιδεολογικό χώρο της αναρχίας πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην Ομόνοια ξέσπασαν επεισόδια, με τους αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα για αύριο, Σάββατο 1/11

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Untitled-design-2-8
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

fotia spiti irakleio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά, με σακούλα στο κεφάλι η μία από τις δύο σορούς – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα

chef-neo
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Η γαλλική εθνοσυνέλευση απέρριψε τον φόρο «Ζικμάν» για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

