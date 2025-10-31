Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Αιματηρή ληστεία με θύμα μια 75χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 31/10, σε σπίτι στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά τις 18:40, στο σπίτι της στην οδό Ικάρων στη Σαλαμίνα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους ληστές να σπάνε παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης, και να μπαίνουν μέσα.

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύμα στο κεφάλι, το οποίο φέρεται να προήλθε από χτύπημα με μπουκάλι, ενώ τις Αρχές φέρεται να ειδοποίησαν γείτονες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ διενεργούνται έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

