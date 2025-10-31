search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 19:01

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Η κόρη μου έχει αμνησία, δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό»

31.10.2025 19:01
40xroni-koropi

Εξιτήριο μετά από 8 ημέρες που έμεινε στο νοσοκομείο, πήρε εχθές, Πέμπτη 30/10, η 40χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο σπίτι της στο Κορωπί, με την ίδια να υποστηρίζει ότι δε θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού, την ώρα που ο 50χρονος σύζυγός της έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του πατέρα της στην εκπομπή «Live News», ο οποίος εξήγησε ότι η κόρη του βρίσκεται σε μετατραυματικό σοκ, και έχει αμνησία.

«Η κόρη μου δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό αυτή τη στιγμή», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πατέρας της 40χρονης, οι πρόσφατες δηλώσεις της οποίας, περί «σχέσης αγάπης» με τον σύζυγό της, προκαλούν προβληματισμό. 

«Ήταν βίαιος και στο παρελθόν, μέχρι κάποιο σημείο»

«Θέλω να σας πω ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και για αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση», ανέφερε αρχικά στo Mega ο πατέρας της 40χρονης.

Καλούμενος να κάνει κάποιο σχόλιο για τον σύζυγο της κόρης του, ο ίδιος τόνισε: «Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν, μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της». 

«Εκείνος είχε, μέχρι έναν βαθμό, καλή σχέση με τα παιδιά. Μέχρι έναν βαθμό, όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε», πρόσθεσε ο πατέρας της 40χρονης.

