Εκτός κινδύνου η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της στο Κορωπί: «Στις αρχές της σχέσης τους είχε περάσει από πάνω της με το αμάξι»

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη, που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφο της. Έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο εξακολουθεί να φέρει πολλά τραύματα. Σύμφωνα με το περιβάλλον της έχει απώλεια μνήμης.

Ο 50χρονος από την αρχή της σχέσης τους ήταν κακοποιητικός. «Γνωρίστηκαν τυχαία μέσα στο ασανσέρ νομίζω και έτσι ξεκίνησαν να μιλάνε. Η συνομιλία έφερε το φλερτ μετά βγήκαν κάνουν δύο- τρεις φορές μετά άρχισε αυτός να της κάνει κάτι νερά ότι “εγώ είμαι από την Ιταλία δεν έχω τελειώσει την ιατρική”, της έλεγε κάτι διάφορα τέτοια», δήλωσε στο MEGA πρώην συνάδελφος της.

Ο κοινωνικός της κύκλος της έλεγε να απομακρυνθεί αλλά εκείνη δεν το έκανε. «Της είχαμε πει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά αλλά μας έλεγε ότι περνάει πολύ καλά μαζί του. Στις αρχές μόνο της γνωριμίας τους μετά ξέκοψε από όλους μας. Δούλευε σε project γερμανόφωνα κυρίως, μιλούσε πολλές γλώσσες, είναι πάρα πολύ μορφωμένο κορίτσι. Της λέγαμε “Τι συμβαίνει, χρειάζεσαι βοήθεια;”».

«Ήθελε να περνάει το δικό του»

Ο 50χρονος είχε εκδηλώσει χειριστικές συμπεριφορές. «Αδιαφορούσε για αυτήν, δηλαδή εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος και απλά εκείνη περίμενε και έκλαιγε. Εκείνος πάντα ήθελε να περνάει το δικό του, όταν δεν περνούσε θύμωνε, την έβριζε. Νομίζω την είχε χτυπήσει και κάποια στιγμή πριν, την είχε χαστουκίσει. Είχα σχηματίσει πάρα πολύ κακή γνώμη για αυτόν μου είχε πει ότι δεν θέλει τους άλλους δεν θέλει φίλους δεν θέλει γνωστούς δε μιλάει σε κανέναν».

«Είχαν χωρίσει κι εκείνο το διάστημα μιλήσαμε πάρα πολύ. Τον ήθελε απεγνωσμένα και ενώ εκείνος δεν της σήκωνε το τηλέφωνο δεν έβλεπε καν τα μηνύματα που του έστελνε και τα λοιπά. Πάντα στεναχωρημένη όταν δεν ήταν μαζί, πολύ στεναχωρημένη, να κλαίει να είναι πολύ λυπημένη να έχει χάσει πολύ βάρος. Εγώ σας μιλάω για μία αγάπη αυτοθυσιαστική για αυτόν τον άνθρωπο».

«Πέρασε από πάνω της με το αμάξι»

Σύμφωνα με τη συνάδελφο της 40χρονης στην αρχή της σχέσης τους είχαν μαλώσει και ο 50χρονος είχε περάσει από πάνω της με αμάξι. «Μου είχε πει τρομερά πράγματα που ήταν δύσκολο σχεδόν και να τα πιστέψω. Μου είχε πει για το συγκεκριμένο άτομο τότε μόλις τα είχανε φτιάξει σχεδόν ότι κάποια μέρα που είχε θυμώσει ένα βράδυ που είχαν τσακωθεί την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της».

Τι λέει η μητέρα της

Η μητέρα της σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ταυτίστηκε με την υποστηρικτική γραμμή του δράστη, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο αεροδρόμιο την ώρα της επίθεσης. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος την ξυλοκόπησε. Ο σύζυγός της ήταν στο αεροδρόμιο εκείνη τη στιγμή. Είναι τρομερό. Η υπόθεση δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, επειδή η κόρη μου δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς τι συνέβη. Υπήρχαν επίσης επιθετικοί γείτονες που την απειλούσαν. Φώναζαν δυνατά ότι είναι μόνη στο σπίτι. Ήταν πολύ φοβισμένη. Ξεκίνησε περίπου πριν από έναν μήνα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της».

