Συμφωνία Στάρμερ-Ερντογάν για 20 Eurofighter – Στις 8 δισ. λίρες το deal

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών με την Τουρκία για τα Eurofighter.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

Ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα τη Δευτέρα, περιγράφοντάς την ως «μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζόμενους, μια νίκη για την αμυντική μας βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η προμήθεια των 20 Typhoon αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.

🇹🇷|🇬🇧 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed British Prime Minister Keir Starmer at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/XDvqzJKW62 — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2025

Μόλις συμφώνησα σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο» τόνισε σε ανάρτησή του.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Ο Βρετανός υπουργός ‘Αμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην ‘Αγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.

Η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

