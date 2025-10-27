Ισπανία: Οι Καταλανοί αποσύρουν τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση Σάντσεθ

Η ηγεσία του καταλανικού περιφερειακού κόμματος Junts συμφώνησε τη Δευτέρα, 27/10, να αποσύρει τη στήριξή της από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, απειλώντας τη σταθερότητα της κυβερνητικής του πλειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, εφόσον η απόφαση εγκριθεί αυτή την εβδομάδα από τα μέλη της βάσης, δε θα ρίξει την κυβέρνηση, αλλά ο Σάντσεθ δε θα μπορεί πλέον να υπολογίζει στις επτά ψήφους του Junts στο σώμα των 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόμμα παρείχε τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία ελέγχει 146 έδρες και έχει βασιστεί σε διάφορα μικρά περιφερειακά κόμματα για την ψήφιση νόμων.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν η απόσυρση της στήριξης προς την κυβέρνηση σημαίνει ότι το Junts θα υποστήριζε κάποια ενδεχόμενη πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε τη συνεργασία του με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αντιτίθενται σθεναρά στην αυτοδιάθεση της Καταλονίας.

«Αγκάθια» η υπόθεση Πουτζντεμόν και η αναγνώριση της καταλανικής γλώσσας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Περπινιάν της Γαλλίας, ο πρώην ηγέτης της Καταλονίας και πρόεδρος του Junts, Κάρλες Πουτζντεμόν, δήλωσε στην ηγεσία του κόμματος ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε τις υποσχέσεις της και ότι το Junts δεν μπορεί πλέον να τη στηρίζει.

Ο Πουτζντεμόν είχε προσπαθήσει να κηρύξει την ανεξαρτησία της βορειοανατολικής περιοχής από τη Μαδρίτη το 2017, πριν καθαιρεθεί και αυτοεξοριστεί.

Το Νοέμβριο του 2023, το Junts είχε προσφέρει τις ψήφους του για να γίνει ο Σάντσεθ πρωθυπουργός, με αντάλλαγμα μια γενική αμνηστία για τους αξιωματούχους που ενεπλάκησαν στην αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διατήρησε σε ισχύ τα εντάλματα σύλληψης για τον Πουτζντεμόν και αρκετούς άλλους που κατηγορούνται για υπεξαίρεση, κρίνοντας ότι ο νόμος περί αμνηστίας δεν εφαρμόζεται σε αυτούς.

Η απογοήτευση του Junts σχετικά με την υπόθεση Πουτζντεμόν επιτείνεται από συγκρούσεις, όπως την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο που θα μετέφερε στις καταλανικές Αρχές την αρμοδιότητα επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, ή την, κατά το Junts, ανεπαρκή πίεση της Μαδρίτης για να αναγνωριστεί η καταλανική ως επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

