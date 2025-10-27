search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 18:21

Ισπανία: Οι Καταλανοί αποσύρουν τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση Σάντσεθ

27.10.2025 18:21
puidugemont

Η ηγεσία του καταλανικού περιφερειακού κόμματος Junts συμφώνησε τη Δευτέρα, 27/10, να αποσύρει τη στήριξή της από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, απειλώντας τη σταθερότητα της κυβερνητικής του πλειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, εφόσον η απόφαση εγκριθεί αυτή την εβδομάδα από τα μέλη της βάσης, δε θα ρίξει την κυβέρνηση, αλλά ο Σάντσεθ δε θα μπορεί πλέον να υπολογίζει στις επτά ψήφους του Junts στο σώμα των 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόμμα παρείχε τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία ελέγχει 146 έδρες και έχει βασιστεί σε διάφορα μικρά περιφερειακά κόμματα για την ψήφιση νόμων.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν η απόσυρση της στήριξης προς την κυβέρνηση σημαίνει ότι το Junts θα υποστήριζε κάποια ενδεχόμενη πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε τη συνεργασία του με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αντιτίθενται σθεναρά στην αυτοδιάθεση της Καταλονίας.

«Αγκάθια» η υπόθεση Πουτζντεμόν και η αναγνώριση της καταλανικής γλώσσας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Περπινιάν της Γαλλίας, ο πρώην ηγέτης της Καταλονίας και πρόεδρος του Junts, Κάρλες Πουτζντεμόν, δήλωσε στην ηγεσία του κόμματος ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε τις υποσχέσεις της και ότι το Junts δεν μπορεί πλέον να τη στηρίζει.

Ο Πουτζντεμόν είχε προσπαθήσει να κηρύξει την ανεξαρτησία της βορειοανατολικής περιοχής από τη Μαδρίτη το 2017, πριν καθαιρεθεί και αυτοεξοριστεί.

Το Νοέμβριο του 2023, το Junts είχε προσφέρει τις ψήφους του για να γίνει ο Σάντσεθ πρωθυπουργός, με αντάλλαγμα μια γενική αμνηστία για τους αξιωματούχους που ενεπλάκησαν στην αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας διατήρησε σε ισχύ τα εντάλματα σύλληψης για τον Πουτζντεμόν και αρκετούς άλλους που κατηγορούνται για υπεξαίρεση, κρίνοντας ότι ο νόμος περί αμνηστίας δεν εφαρμόζεται σε αυτούς.

Η απογοήτευση του Junts σχετικά με την υπόθεση Πουτζντεμόν επιτείνεται από συγκρούσεις, όπως την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο που θα μετέφερε στις καταλανικές Αρχές την αρμοδιότητα επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, ή την, κατά το Junts, ανεπαρκή πίεση της Μαδρίτης για να αναγνωριστεί η καταλανική ως επίσημη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε επίσης:

Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών για 20 Eurofighter

«Καμπανάκι» από το ΔΝΤ : Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει της Ελλάδας και της Ιταλίας

Σάντερς: «Ο Τραμπ έχει κάνει καλύτερη δουλειά από τον Μπάιντεν στη φύλαξη των συνόρων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:13
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

1 / 3