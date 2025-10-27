«Καμπανάκι» από το ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει της Ελλάδας και της Ιταλίας

«Καμπανάκι» εκπέμπει το ΔΝΤ για το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, που αναμένεται να ξεπεράσει το 143% του ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ πρόκειται να αυξηθεί λίγο πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το τέλος της δεκαετίας, φτάνοντας 143,4% του ΑΕΠ της χώρας.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ θα παραμείνει πάνω από το 7% του ΑΕΠ έως το 2030, το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες που παρακολουθεί το ΔΝΤ, τόσο για φέτος όσο και για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας και της Ελλάδας θα ακολουθήσει πτωτική πορεία προς το τέλος της δεκαετίας. Αντίθετα το χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται. «Πρόκειται για μια συμβολική στιγμή, και σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), οι προβολές δείχνουν ότι το χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται — αυτό είναι το αποτέλεσμα των μόνιμων ελλειμμάτων», δήλωσε ο Μαχμούντ Πράντχαν, επικεφαλής του παγκόσμιου μακροοικοομικού τομέα στο Amundi Investment Institute.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι Ιταλία είναι εκτός κινδύνου «έχει πιο αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις ΗΠΑ, επομένως αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η Ιταλία έχει ξεπεράσει τους κινδύνους», πρόσθεσε.

