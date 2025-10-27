search
27.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

27.10.2025 11:18

Το «colpo grosso» του Τραμπ για να μπορέσει να «δει» και τρίτη προεδρική θητεία

trump white house

Ένας ελιγμός που θα μπορούσε να φέρει τον Τραμπ στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ για τρίτη χρονιά, φαίνεται… στον ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 2028, ένας ελιγμός στον οποίο αναφέρονται κάποιοι υποστηρικτές του προκειμένου να μπορέσει να παρακάμψει το όριο των δύο θητειών στην προεδρία που προβλέπεται βάσει του αμερικανικού Συντάγματος.

«Θα είχα το δικαίωμα να το πράξω», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος το οποίο τον μεταφέρει από τη Μαλαισία στην Ιαπωνία.

«Δεν θα το κάνω», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο «θα το έπαιζα έξυπνος» και «δεν θα ήταν ωραίο».

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου έχει επιδείξει επανειλημμένα κόκκινα καπέλα με την επιγραφή «Τραμπ 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο, παρακάμπτοντας την 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος η οποία προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

«Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό The Economist ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, ο Στιβ Μπάνον.

«Υπάρχει στρατηγική» για να γίνει αυτό, η οποία θα αποκαλυφθεί «εν ευθέτω χρόνω», επέμεινε ο influencer και πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

