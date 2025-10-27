Λούβρο: Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη των 2 υπόπτων (Video/Photos)

Παρά τη σύλληψη των 2 ύποπτων για την μεγάλη κλοπή στο Mουσείο του Λούβρου, το ανθρωποκυνηγητό δεν έχει σταματήσει.

Πάνω από 100 ερευνητές αναζητούν για ακόμη μία ημέρα (27.10.2025) τα ίχνη των άλλων 2 δραστών αλλά και το που μπορεί να έχουν κρύψει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.

🚨🇫🇷 BREAKING: 2 ARRESTED ON SUSPICION OF $100 MILLION LOUVRE HEIST



French police have arrested two suspects tied to the daring daylight theft of royal jewels from the Louvre that took place a week ago.



In one of the most GTA-esque heists the nation's ever seen, the crew used… https://t.co/e26xIQO2t7 pic.twitter.com/Hykcl69VtC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2025

Οι 2 συλλήψεις για την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο έγιναν το βράδυ του Σαββάτου.

Πρόκειται για 2 άνδρες γύρω 30 χρόνων. Ο ένας από αυτούς συνελήφθη στο Σεν Σεν Ντενί του Παρισιού ενώ ο δεύτερος τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε πτήση με προορισμό την Αλγερία.

Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν πως και οι δύο έχουν απασχολήσει τις αρχές για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις.

Ο δεύτερος έχει γαλλοαλγερινή υπηκοότητα.

Ειδικοί αναφέρουν πως η συμμορία των «4» που πλούτισαν κατά 80 εκατ. ευρώ μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, είναι μία μικρή ομάδα εγκληματιών με «καταγωγή» από την Ευρώπη.

Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει περίπου 150 δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα από την αίθουσα του μουσείου που έγινε η κλοπή. Αρκετά από αυτά ταιριάζουν με τους δύο υπόπτους. DNA βρέθηκε, μεταξύ άλλων σημείων, σε μια επιφάνεια μέσα στο όχημα που μετέφερε τον γερανό που χρησιμοποιήθηκε για την είσοδο στο μουσείο, ενώ τρίχες βρέθηκαν μέσα σε ένα κράνος που φέρεται πως φορούσε ένας από τους κλέφτες.

Παρά τις επιτυχημένες συλλήψεις, οι αρχές δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες ούτε για τους υπόπτους, ούτε για τους άλλους δράστες αλλά ούτε και για το αν ξέρουν που είναι τα κοσμήματα.

Όπως αναφέρθηκε, 100 ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών, σε μία επιχείρηση που αποκαλούν ως «αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Οι ειδικοί εκτιμούν πως τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει ή πουληθεί σε κλεπταποδόχους που δεν διστάζουν να κρατήσουν στη συλλογή τους τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Συνολικά εκλάπησαν 9 αντικείμενα, 1 από αυτά έπεσε στους δράστες και ανακτήθηκε σπασμένο από τις αρχές.

