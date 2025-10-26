search
26.10.2025 23:38

Τζαμάικα: Σε συναγερμό λόγω του τυφώνα Melissa – Απειλή 200 χιλιομέτρων την ώρα

26.10.2025 23:38
tifonas xong kongk 7765- new

Mε ανέμους 205 χιλιομέτρων την ώρα ο τυφώνας «Melissa» κινείται νότια της Τζαμάικα και εξελίσσεται στην πλέον επικίνδυνη φυσική απειλή για τα τρία εκατομμύρια κατοίκων της. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται ήδη σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ έχουν ανοίξει καταφύγια σε όλο το νησί.

Η «Melissa» άφησε ήδη τρεις νεκρούς στην Αϊτή και προκάλεσε έναν θάνατο στη Δομινικανή Δημοκρατία ως τροπική καταιγίδα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Εξελίχθηκε σε τυφώνα με εξαιρετικά αργό ρυθμό τριών και πλεόν ημερών που σύμφωνα με μετεωρολόγους ενίσχυσε την ένταση των ανέμων σε κατηγορία 4. Εαν όπως αναμένεται φτάσει στο 5, η ισχύς των ανέμων θα είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Όσοι βρίσκονται στην Τζαμάικα πρέπει να «αναζητήσουν καταφύγιο τώρα», ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας (NHC).

«Προτρέπω τους Τζαμαϊκανούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή και να προστατευτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Ο τυφώνας αναμένεται στην Τζαμάικα αργά τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη. Το απότομο έδαφος θα αναγκάσει τον αέρα να ανέβει προς τα πάνω, αποσπώντας περισσότερη υγρασία από την καταιγίδα, το φαινόμενο «βρεγμένο σφουγγάρι», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετατρέποντας την τροπική υγρασία σε μανιασμένους χείμαρρους. Οι κατολισθήσεις λάσπης είναι σχεδόν αναπόφευκτες και το εξαιρετικά ζεστό νερό της Καραϊβικής πολύ κάτω από την επιφάνεια, εμποδίζει την «ανακίνηση» ψυχρότερου νερού που μπορεί να αποδυναμώσει τους τυφώνες.

1 / 3