27.10.2025 17:45

Σάντερς: «Ο Τραμπ έχει κάνει καλύτερη δουλειά από τον Μπάιντεν στη φύλαξη των συνόρων»

27.10.2025 17:45
bernie-sanders

Εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ για την φύλαξη των συνόρων των ΗΠΑ έδωσε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Μιλώντας στο podcast The Tim Dillon Show ο Σάντερς επεσήμανε «Δεν μου αρέσει ο Τραμπ, αλλά έκανε καλύτερη δουλειά στην προστασία των συνόρων. Δεν είναι τόσο δύσκολη δουλειά, αλλά ο Μπάιντεν δεν το έκανε».

«Οι περισσότεροι στο Κογκρέσο θα συμφωνήσουν ότι χρειαζόμαστε ασφαλή σύνορα. Αν δεν έχεις σύνορα, δεν έχεις κράτος», τόνισε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα, αναστέλλοντας ή περιορίζοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων, επαναφέροντας πολιτικές ταχείας απέλασης, κατασκευάζοντας νέα φράγματα και στέλνοντας στρατεύματα στον νότο. Οι πολιτικές αυτές έχουν συνδυαστεί με κυνήγι κατά των παράτυπων μεταναστών στα αστικά κέντρα από πράκτορες της ICE.

