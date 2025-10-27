Παραιτήθηκε ο… επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης – Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, με το αίτημά του να γίνεται δεκτό από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του Οργανισμού είχε υποβάλει από Πέμπτη 16 Οκτωβρίου την παραίτηση του, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τον Κώστα Τσιάρα.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:

Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)-ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Προ ημερών, ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε παραδεχθεί ενώπιον της Επιτροπής ότι διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα που όμως δεν έχει λάβει ακόμη επιδότηση, ότι είναι μέτοχος σε εταιρία με ζωοτροφές αλλά και ότι η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και έχει λάβει «νόμιμες» επιδοτήσεις.

Αφού σημείωσε ότι δεν πηγαίνει κάθε μέρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε άγνοια για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως για το αν ο πρώην πρόεδρος Νίκος Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κι αν υπάρχει πολιτική ευθύνη στο σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων, ο Ι. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι «η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών», και σε ερώτηση εάν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, απάντησε πως «τώρα τρέχει η διαδικασία και το νέο σχέδιο κατά της απάτης, όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί…».

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός

«Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του για την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Καϊμακάμης είχε αφήσει άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή του στη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί ”ήταν του χώρου, ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”, ότι πήγαινε στο γραφείο του όταν χρειαζόταν και πως η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που όμως δεν έκρινε ως αντικρουόμενο ή ασυμβίβαστο». «Για την κυβέρνηση ήταν απλά… 9 Οκτωβρίου, καθώς δεν βρήκε το ηθικό και πολιτικό ανάστημα ούτε να τον αποδοκιμάσει δημόσια», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «στα κρυφά τον έβαλαν να παραιτηθεί, και κατά την πάγια λογική του Μαξίμου όλα ”τακτοποιήθηκαν”».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και ότι «είναι άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά». «Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός», υποστηρίζει.

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά κατάθεση Μητσοτακη στην Εξεταστική

Σχολιάζοντας την παραίτηση του επιδοτούμενου αντιπρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο όσα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταγγείλει εδώ και μήνες: ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει έναν κρίσιμο δημόσιο οργανισμό, πυλώνα στήριξης του αγροτικού κόσμου, σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών, ιδιωτικών και οικογενειακών συμφερόντων.

Ο κ. Καϊμακάμης, κατά δήλωσή του νεοδημοκράτης και προσωπική επιλογή του Τσιάρα (αυτό ήταν και το μοναδικό κριτήριο για την τοποθέτησή του σε μια τόσο κρίσιμη θέση), όπως παραδέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, την ώρα που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών ενισχύσεων είναι μέτοχος σε εταιρεία ζωοτροφών, εργάζεται ως σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία αγροτοδιατροφής και η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν ο ίδιος δηλώνει πως “αν προκύψει σύγκρουση συμφερόντων θα παραιτηθώ” και τελικά παραιτείται, η ομολογία, πια, είναι εξόφθαλμη».

«Την ίδια στιγμή», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η κατάθεσή του στην Επιτροπή εξέθεσε τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, τον κ. Μυλωνάκη: ενώ ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι “η κυβέρνηση διασφάλισε την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο κ. Καϊμακάμης διέψευσε οποιαδήποτε προθυμία συνεργασίας, παίρνοντας το μέρος του πρώην προέδρου Νίκου Σαλάτα, που “καρατομήθηκε” με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου. Τελικά, ο μόνος που μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις για το πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά να έρθει εδώ και τώρα να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή».

«Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνουν το μεγάλο φαγοπότι όλων αυτών των ετών», τονίζει το ΚΚΕ.

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, σχολίασε: «Η παραίτηση του part-time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης.

«Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και οι προφυλακίσεις λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιβεβαιώνουν πλήρως την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ είναι και παράνομη και ανήθικη καθώς όχι μόνον δεν “διαλεύκανε” το σκάνδαλο αλλά εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Η λεηλασία λοιπόν από τις “γαλάζιες ακρίδες” οι οποίες είχαν συνηθίσει σε μία ιδιότυπη “ασυλία”, λαμβάνει τέλος. Εμπλεκόμενοι πολιτικοί και γαλάζιες κομματικές ακρίδες πρέπει να οδηγηθούν στις φυλακές και να επιστρέψουν τα κλεμμένα».

