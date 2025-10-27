Κρήτη: O δράστης του φονικού θα παραδοθεί τις επόμενες ώρες, λένε οι συγγενείς του

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το εορταστικό κλίμα στη Γιορτή Κάστανου στην Κρήτη, μετατράπηκε σε σκηνικό φρίκης, όταν ένας 52χρονος κτηνοτρόφος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς εξ επαφής, την ώρα που διασκέδαζε με συγχωριανούς και φίλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι πρώτος του ξάδερφος, ο οποίος τον πυροβόλησε μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που είχαν γεμίσει την πλατεία του χωριού για το πανηγύρι.

Ο δράστης φέρει το ίδιο επώνυμο με το θύμα και εξαφανίστηκε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το γλέντι βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Υπό τους ήχους γνωστού Κρητικού καλλιτέχνη, ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Ακολούθησαν σκηνές πανικού.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε έναν καυγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη που είχαν οικογενειακές διαφορές.

Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες που έφτασαν επί τόπου προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον 52χρονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φόβοι για βεντέτα

Το θύμα, σύμφωνα με τοπικές πηγές, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια βίας. Τώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για το ξέσπασμα βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Οι κάτοικοι του Έλους δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Μέχρι πριν λίγα λεπτά χορεύαμε όλοι μαζί… και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο zarpanews.gr.

Το βίντεο από τη γιορτή που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του γλεντιού πριν από την τραγωδία.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει, ενώ πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Χανίων αναφέρουν ότι έχει επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και προτίθεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

