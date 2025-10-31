search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 19:43
31.10.2025 18:33

Λάρισα: Αστυνομικός ζήτησε τα στοιχεία ενός άνδρα και αυτός επιχείρησε να του δώσει… κεφαλιά

31.10.2025 18:33
DIAS ASTYNOMIA

Για απείθεια συνελήφθη στη Λάρισα ένας άνδρας όταν αρνήθηκε τον έλεγχο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και έδωσε… κεφαλιά σε αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το onlarissa.gr., συνελήφθη, την Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοφόρτωσε αστυνομικό γιατί είχε… κίνηση

Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος μετά από επίθεση Ροτβάιλερ στην Καλαμάτα – Αστυνομικός το πυροβόλησε και το σκότωσε

Τραγωδία σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: Eπί μία ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν τη 10χρονη – Δεν γυμναζόταν όταν κατέρρευσε

