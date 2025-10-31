Λάρισα: Αστυνομικός ζήτησε τα στοιχεία ενός άνδρα και αυτός επιχείρησε να του δώσει… κεφαλιά

Για απείθεια συνελήφθη στη Λάρισα ένας άνδρας όταν αρνήθηκε τον έλεγχο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και έδωσε… κεφαλιά σε αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το onlarissa.gr., συνελήφθη, την Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό.

