Κορωπί: «Έχουμε σχέση αγάπης με τον σύντροφό μου», λέει η 40χρονη μετά τον ξυλοδαρμό της – Σοκάρει η εικόνα της

Προβληματισμό προκαλούν τα όσα είπε στην κάμερα της εκπομπής Live News η 40χρονη Λιθουανή, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 50χρονο σύζυγό της, στο Κορωπί.

Η 40χρονη γυναίκα, έχει πλέον αποσωληνωθεί και αναρρώνει, με την ίδια να δηλώνει, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή του Mega ότι έχει μια «σχέση αγάπης» με τον σύντροφό της.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της γυναίκας, που φέρει βαρύτατα χτυπήματα στο πρόσωπό της, προκαλεί σοκ, με την ίδια να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα από τον ξυλοδαρμό της, προσθέτοντας ότι δεν ήταν ο 50χρονος υπεύθυνος για την κακοποίησή της.

«Έχουμε διαφωνίες, αλλά είμαστε μία κανονική οικογένεια»

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε δύο παιδιά μαζί. Δεν έχουμε μία υπέροχη σχέση, αλλά έχουμε σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλάει με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο. Η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ. Ακόμη και όταν είναι μακριά ανυπομονούμε για την επιστροφή του», ανέφερε αρχικά η 40χρονη για τον σύζυγό της.

«Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε να δουλέψει στο εξωτερικό, με άφησε με ένα μωρό που ήταν τεσσάρων μηνών και ήμουν μόνη με το αγόρι και το μωρό και ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί, αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη, και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Και έτσι περίμενα και έκανα υπομονή. Μήνα το μήνα, βράδυ το βράδυ, η ζωή προχωρούσε», συνέχισε η ίδια.

«Το 2023, είχαμε έναν καβγά. Είχαμε έναν οικογενειακό τσακωμό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αγαπώ τον 50χρονο σαν σύντροφο είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε διαφωνίες, αλλά είμαστε μία κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί δεν είναι μία συνηθισμένη κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις, ο 50χρονος δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος σύζυγός της παραμένει προφυλακιστέος, ενώ επιμένει ότι δε χτύπησε εκείνος τη γυναίκα την περασμένη Πέμπτη, αλλά τη βρήκε αιμόφυρτη στο σπίτι τους στο Κορωπί.

