Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή στη δίκη για τα βίντεο – «Ντροπή», φώναζαν οι συγγενείς των θυμάτων – Διακοπή για τις 28/11

Ένταση επικράτησε σήμερα, Πέμπτη 30/10, στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κατέθεσαν αίτημα αναβολής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Συγκεκριμένα, η ένταση ξεκίνησε από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, με τους συγγενείς να αγανακτούν και να φωνάζουν «ντροπή», ζητώντας, παράλληλα, να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο.

Το αίτημα έχει να κάνει με δικονομικά ζητήματα, σχετικά τη μη δυνατότητα παράστασης των συνηγόρων με βάση απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το αν το δικαστήριο κατά την προηγούμενη δικάσιμο έπρεπε να διακόψει ή να αναβάλει την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα αναβολής είχε καταθέσει η ίδια πλευρά και στις 11 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκινούσε η δίκη. Το δικαστήριο τότε είχε διακόψει λόγω απουσίας κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, απορρίπτοντας το αίτημα για αναβολή που είχε υποβληθεί από τους παρευρισκόμενους συνηγόρους υπεράσπισης.

Τέμπη: Αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων και τους δικηγόρους τους

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα προκειμένου να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων.

Μιλώντας σχετικά με τις σημερινές εξελίξεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν».

Επίσης, ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων τόνισε πως: «Εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι.Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

Ακόμη, η δικηγόρος των οικογενειών Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σχολίασε το νέο αίτημα λέγοντας πως προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη για άλλη μια φορά «με νομικά τερτίπια». «Αν αυτή η δίκη δε ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Εξαφάνισαν τα βίντεο από την πρώτη στιγμή. Επηρέασαν όλη τη μεγάλη δίκη των Τεμπών», τόνισε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, πριν την διακοπή, ο συνήγορος συγγενών θυμάτων Δημήτρης Σκαρίπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παραστεί στη δίκη, με τον ίδιο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δοθεί αναβολή για αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά της υποστήριξης ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας τη βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο τελικά διέκοψε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 28 Νοεμβρίου, με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, κατηγορούνται ακόμα ο πρώην (2023-2025) διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για ενέργειες που αφορούν τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το αδιανόητο δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Μεγαλώνει το ρήγμα Δένδια-στρατιωτικών: Αντιδράσεις για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ – Μαζικές παραιτήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό