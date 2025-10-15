search
15.10.2025 17:47

Τέμπη: Στις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

15.10.2025 17:47
tempi

Στις 30 Οκτωβρίου θα αρχίσει η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που συγκρούστηκε στα Τέμπη με την επιβατική.

Η δίκη είχε οριστεί για σήμερα (15/10) αλλά αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου. Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρηση του δικτύου.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η λίστα με τους κατηγορούμενους

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας βρέθηκε σήμερα από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος των οικογενειών θυμάτων, προκειμένου να παραστεί στη δικαστική αίθουσα.

Σημειώνεται ότι η κύρια δίκη έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026.

Καρυστιανού: Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στους Ελληνες -Τα ονόματα των 57 θα μείνουν εκεί ως την τελική δικαίωση

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

ΠΑΓΝΗ: Μικρή ελπίδα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι από τη Ρόδο – «Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό», λέει στο topontiki.gr ο διοικητής του νοσοκομείου

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

anapiries
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρελάνς του Παναθηναϊκού με Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά: Η μεταγραφική κίνηση – έκπληξη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

