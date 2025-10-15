Τέμπη: Στις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στις 30 Οκτωβρίου θα αρχίσει η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που συγκρούστηκε στα Τέμπη με την επιβατική.

Η δίκη είχε οριστεί για σήμερα (15/10) αλλά αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου. Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρηση του δικτύου.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η λίστα με τους κατηγορούμενους

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας βρέθηκε σήμερα από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος των οικογενειών θυμάτων, προκειμένου να παραστεί στη δικαστική αίθουσα.

Σημειώνεται ότι η κύρια δίκη έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Καρυστιανού: Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στους Ελληνες -Τα ονόματα των 57 θα μείνουν εκεί ως την τελική δικαίωση

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

ΠΑΓΝΗ: Μικρή ελπίδα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι από τη Ρόδο – «Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρό», λέει στο topontiki.gr ο διοικητής του νοσοκομείου