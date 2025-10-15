search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:04
15.10.2025 08:59

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

15.10.2025 08:59
Επιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός πήρε το πρωί της Τετάρτης ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος διακομίστηκε εκεί αργά το βράδυ της Τρίτης, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα.

Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, ανακοινώνει η ομάδα «Μέχρι Τέλους», ενώ σημειώνει πως «αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί», μετά την απεργία πείνας 23 ημερών που καταπόνησε τον οργανισμό του.

Συγκεκριμένα, η ομάδα ανακοίνωσε ότι «επειτα από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων στο Σύνταγμα ο κ. Πάνος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως πήρε την καρέκλα να ξαποστάσει. Την ώρα εκείνη καθώς περνούσε από το σημείο ασθενοφόρο μέλη της ομάδας μας το φώναξαν καθώς είδανε πως δεν ηρεμούσε για να κάνουμε ζωτικές μετρήσεις, να ελέγξουμε την κατάσταση του και αμέσως θεωρήσαμε ορθό την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και εφημέρευε.

Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Συνεχίσει να χρίζει πλήρης ξεκούρασης για το λόγο αυτό ζητούμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως!».

