Αττική Οδός: Τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας προς Αεροδρόμιο – Ένας ελαφρά τραυματίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός ενός φορτηγού.
Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Κατά την ίδια ανακοίνωση σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.
Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025
Καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. https://t.co/VL7xyL4ovM
