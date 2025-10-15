search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
15.10.2025 07:21

Αττική Οδός: Τροχαίο μετά τον κόμβο Παιανίας προς Αεροδρόμιο – Ένας ελαφρά τραυματίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα

15.10.2025 07:21
attiki odos

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός ενός φορτηγού.

Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

