search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 22:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 21:53

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε Ι.Χ. που ήταν σταθμευμένο σε ΛΕΑ

10.10.2025 21:53
lamia 1

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Λαμίας–Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου το απόγευμα της Παρασκευής.

Φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκεςπροσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

Άγρια δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα – Ήταν δεμένος με τάιρ απ

Πάτρα: Φυλακή 18 χρόνια για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς- «Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
geert-wilders
ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος τρομοκρατικής επίθεσης ο Βίλντερς – Ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Συγγρού σε υπόγεια διάβαση

mitsotakis gamos koumparos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

bosch 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

Την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η θυγατρική της Bosch, BSH

white-house-12
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 22:50
geert-wilders
ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος τρομοκρατικής επίθεσης ο Βίλντερς – Ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Συγγρού σε υπόγεια διάβαση

mitsotakis gamos koumparos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

1 / 3