Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε Ι.Χ. που ήταν σταθμευμένο σε ΛΕΑ

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Λαμίας–Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου το απόγευμα της Παρασκευής.

Φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– προσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

