Πάτρα: Φυλακή 18 χρόνια για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς- «Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία»

Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς ο 50χρονος πρώην σύντροφός της στη δίκη που διεξήχθη στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας.



Η Γαρυφαλλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε στο Δικαστήριο ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.



Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Στην αγόρευσή της η Εισαγγελέας, όπως μεταδίδει το patrisnews, πρότεινε την ενοχή του 50χρονου όπως κατηγορείται, απορρίπτοντας έναν προς έναν τους αυτοτελής ισχυρισμούς που προέβαλλε. Στον ισχυρισμό ότι ο 50χρονος ήθελε να προκαλέσει απλή σωματική βλάβη, είπε ότι τα χτυπήματα κατευθύνθηκαν στο κεφάλι και όχι σε άλλα σημεία του σώματος, ήταν αιφνιδιαστικά και δεν της άφησαν κανένα περιθώριο να αντιδράσει.

«Ο θάνατος της Γαρυφαλλιάς οφείλεται αποκλειστικά στη σωματική βλάβη που προκάλεσε ο κατηγορούμενος» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός, επισημαίνοντας στην πρότασή της επί της ποινής ότι ο 50χρονος «είναι επικίνδυνος για την κοινωνία».

Μιλώντας για τα βίαια χτυπήματα έξω από το ξενοδοχείο, η Εισαγγελέας υπογράμμισε ότι «o κατηγορούμενος προσέγγισε το θύμα και ύστερα το θύμα κατευθύνθηκε προς εκείνον. Ακολούθως, και όπως φαίνεται στο βίντεο, ξεκίνησε να απομακρύνεται η Γαρυφαλλιά, έχοντας την πλάτη της γυρισμένη στον κατηγορούμενο, ο οποίος μέσα σε διάστημα μόλις 15 δευτερολέπτων την χτύπησε με το χέρι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και αιφνιδιάζοντας την, πριν το θύμα να έχει κάποια αντίδραση, μόλις είχε ξεκινήσει να γυρίζει το κεφάλι της προς τον κατηγορούμενο, της επέφερε λάκτισμα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα τη βίαιη πρόσκρουση στο έδαφος.

Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος επιχείρησε να την ανασηκώσει επανειλημμένα τραβώντας την από το χέρι, ενώ η Γαρυφαλλιά είχε χάσει τις αισθήσεις της. Πλην όμως ο κορμός της έγειρε και πάλι προς το έδαφος και το κεφάλι της προσέκρουσε ξανά επανειλημμένα στο έδαφος.

Ο κατηγορούμενος δεν κάλεσε ασθενοφόρο, παρά μόνο όταν μετά την πάροδο έξι λεπτών συνομίλησε με διερχόμενο άτομο» προσθέτοντας ότι δεν προκύπτει καμία προσπάθεια εκ μέρους του κατηγορούμενοι να επαναφέρει ή να φροντίσει τη Γαρυφαλλιά.

«Δε θυμάμαι, είναι όλα ένα χάος. Έγιναν αντανακλαστικά»

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος απέδωσε την πράξη του σε υποβόσκουσες εντάσεις που υπήρχαν στην σχέση του με το θύμα, λέγοντας συνεχώς σε διάφορα σημεία της διαδικασίας ότι λυπάται για αυτό που έγινε. Ο 50χρονος επικεντρώθηκε στα τα πιο πρόσφατα, μέχρι το θάνατο της Γαρυφαλλιάς, περιστατικά, όπως έναν τσακωμό που είχαν στις 2 Νοεμβρίου του 2024, που κατέληξε σε συμφιλίωση, και ακόμα ένα συμβάν την επόμενη ημέρα, αποτέλεσμα του οποίο ήταν το θύμα να φύγει από το σπίτι τους και να πάει να μείνει σε κοντινό ξενοδοχείο.

Σε μερικά σημεία της απολογίας του η Πρόεδρος του ΜΟΔ και η Εισαγγελέας έκαναν λόγο για αντιφατικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα τη νύχτα που έφυγε η Γαρυφαλλιά, με τον κατηγορούμενο να ισχυρίζεται ότι ήθελε να πάει να τη βρει για να συμφιλιωθούν, την ίδια στιγμή που έστελνε μηνύματα υβριστικά για το θύμα, στην αδερφή της Γαρυφαλλιάς ή το γεγονός ότι είπε ψέματα στους διασώστες στου ΕΚΑΒ και στους συγγενείς της, λέγοντας πως βρήκε τη Γαρυφαλλιά χτυπημένη και στη χθεσινή δίκη παραδέχθηκε στην αστυνομία, την στιγμή της προσαγωγής του, ότι την είχε χτυπήσει ο ίδιος.

Φθάνοντας στη μέρα του θανάτου της Γαρυφαλλιάς, οι συγγενείς της ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στη αίθουσα, την ώρα της απολογίας του κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, μέχρι και τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου 2024, όταν χτύπησε τη Γαρυφαλλιά με αποτέλεσμα να της προκαλέσει βαρύτατες και ανεπανόρθωτες βλάβες, που οδήγησαν στο θάνατό της.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που η γυναίκα σωριάζεται αναίσθητη στο έδαφς μετά από χτύπημα του δράστη

Βίντεo ντοκουμέντο από την γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, την ώρα που στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.



Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει με τους γονείς της να δωρίζουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.





Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα. Όπως φαίνεται η γυναίκα πέφτει αναίσθητη στο έδαφος.



Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να αντιληφθεί αν έχει τις αισθήσεις της, να τη σηκώνει και να την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.



Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα. Αφού νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, κατέληξε λίγες ημέρες μετά από τα βαρύτατα χτυπήματα του συντρόφου της.

Διαβάστε επίσης:

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα

Πρόστιμο 5,5 εκατ. στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το λευκό σκούτερ του δράστη– Μέσω Ισθμού έφτασε στην Αθήνα