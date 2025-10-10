Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το λευκό σκούτερ του δράστη– Μέσω Ισθμού έφτασε στην Αθήνα

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας για τη διαφυγή του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη ήταν λευκό και όχι μαύρο.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, καταγράφεται η στιγμή που o δράστης έχει σταματήσει για βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας που φορά κράνος και είναι μαυροντυμένος να οδηγεί ένα λευκό σκούτερ μεγάλου κυβισμού.

Το μοναδικό βενζινάδικο που βρήκε ανοιχτό ο δράστης στην πορεία της διαφυγής του από τον τόπο της δολοφονίας στη Φοινικούντα ήταν αυτό που βρίσκεται στην έξοδο της Κυπαρισσίας. Το βενζινάδικο βρίσκεται απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Όπως φαίνεται, ο δράστης έφτασε στην τρίτη αντλία και ξεκίνησε τη διαδικασία ανεφοδιασμού του σκούτερ με καύσιμα. Κατόπιν, συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό την Ηλεία.

Μέσω Ισθμού στην Αττική ο δράστης

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ καρέ τη διαδρομή του δράστη σε μια προσπάθεια να βρουν στοιχεία για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραστης πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου για να καταλήξει στην Αττική, με στόχο να κρυφτεί κάπου στην Αθήνα.

Ωστόσο, λόγω των αντικρουόμενων πληροφοριών, οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν πρόκειται για επαγγελματία εκτελεστή ή γνωστό του 68χρονου επιχειρηματία.

