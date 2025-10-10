search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 17:56

Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το λευκό σκούτερ του δράστη– Μέσω Ισθμού έφτασε στην Αθήνα

10.10.2025 17:56
drastis skooter kiprarissia 009- new

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας για τη διαφυγή του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη ήταν λευκό και όχι μαύρο.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, καταγράφεται η στιγμή που o δράστης έχει σταματήσει για βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας που φορά κράνος και είναι μαυροντυμένος να οδηγεί ένα λευκό σκούτερ μεγάλου κυβισμού. 

 Το μοναδικό βενζινάδικο που βρήκε ανοιχτό ο δράστης στην πορεία της διαφυγής του από τον τόπο της δολοφονίας στη Φοινικούντα ήταν αυτό που βρίσκεται στην έξοδο της Κυπαρισσίας. Το βενζινάδικο βρίσκεται απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Όπως φαίνεται, ο δράστης έφτασε στην τρίτη αντλία και ξεκίνησε τη διαδικασία ανεφοδιασμού του σκούτερ με καύσιμα. Κατόπιν, συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό την Ηλεία.

Μέσω Ισθμού στην Αττική ο δράστης

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ καρέ τη διαδρομή του δράστη σε μια προσπάθεια να βρουν στοιχεία για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραστης πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου για να καταλήξει στην Αττική, με στόχο να κρυφτεί κάπου στην Αθήνα.

Ωστόσο, λόγω των αντικρουόμενων πληροφοριών, οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν πρόκειται για επαγγελματία εκτελεστή ή γνωστό του 68χρονου επιχειρηματία.

Διαβαστε επίσης:

Ψυχικό: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη της επίθεσης στην έγκυο με πιρούνι – Καρέ καρέ οι κινήσεις του πριν την τραυματίσει

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελέγχου κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

nikos-dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

ekrixi tenessee 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 20:18
DSC_0160
MEDIA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την EBU

panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

mercy_1010_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Μercy»: Chris Pratt και Rebecca Ferguson πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό sci-fi θρίλερ της Αmazon με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (photos/video)

1 / 3