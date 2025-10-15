Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι, λίγες ημέρες μετά την λήξη της πολυήμερης απεργίας πείνας στο Σύνταγμα.
Ο πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες είχε λιποθυμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και στις 23:49 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με υπερτασική κρίση και εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.
