ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:06
15.10.2025 00:48

Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

15.10.2025 00:48
Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι, λίγες ημέρες μετά την λήξη της πολυήμερης απεργίας πείνας στο Σύνταγμα.

Ο πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες είχε λιποθυμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και στις 23:49 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με υπερτασική κρίση και εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

