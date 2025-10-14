search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:20
ΕΛΛΑΔΑ

14.10.2025 18:36

Τραγωδία στη Ρόδο: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Δύο συλλήψεις

14.10.2025 18:36
pisina

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3 ετών κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου. Υποβλήθηκε σε αξονική, που έδειξε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. Θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο στην Αθήνα ή στην Κρήτη για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Σοκορέλος.

Συνελήφθησαν ο θείος και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Νωρίτερα συνελήφθησαν ο θείος που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις αιτίες του δυστυχήματος.

Το 3 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε γύρω στις 12.30 στο Νοσοκομείο Ρόδου. Γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πιστεύεται ότι έμεινε πολλή ώρα στον πάτο της πισίνας.

