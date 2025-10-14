Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη

Στις 23 Μαρτίου 2026 θα ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ημερομηνία όρισε ο ην ημερομηνία όρισε ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας σήμερα (14/10) το μεσημέρι.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, η υπόθεση περνά στη δικαστική αίθουσα. Εκεί, θα αναζητηθούν οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Η δίκη θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες.

Συνολικά 36 άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο για ευθύνες ή παραλείψεις σχετιζόμενες με το δυστύχημα των Τεμπών. Από αυτούς, 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι υπόλοιποι 3 κατηγορούνται για πλημμελήματα.

Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην εισαγγελική πρόταση είναι πέντε και αφορούν μεταξύ άλλων:

Επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα θάνατο πολλών ανθρώπων.

Πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών σε επιβαίνοντες.

Πρόκληση κινδύνου για επιβάτες και τρίτους.

Παράβαση καθήκοντος.

Άλλες σχετικές παραλείψεις ή ευθύνες με βάση τη δικογραφία.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από διάφορους φορείς:

Στελέχη του ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) και της ΕΡΓΟΣΕ (υποδομές σιδηροδρομικού δικτύου).

Στελέχη της Hellenic Train.

Στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Μέλη του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Επιπλέον κατηγορούμενοι είναι ο σταθμάρχης Λάρισας που ήταν υπεύθυνος κατά τη νύχτα του δυστυχήματος, καθώς και συνάδελφοί του και προϊστάμενοι.

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται αναφορά ότι ο σταθμάρχης είχε τεθεί σε αυτή τη θέση παρά τα όρια ηλικίας, και ότι άλλα στελέχη (π.χ. στην Hellenic Train) αντιμετωπίζουν πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Τα μη πολιτικά πρόσωπα δικάζονται μέσω της κανονικής διαδικασίας ενώ οι πολιτικοί (π.χ. υπουργοί) εξετάζονται ξεχωριστά βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Διαβάστε επίσης:

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα στον Κολωνό

Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος σέρφερ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακό αλκοτέστ σε μεθυσμένο οδηγό – Ρούφαγε αντί να φυσήξει