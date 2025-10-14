Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη και ο εκτελεστής – Τι κατέθεσε ο 22χρονος συνεργός του

Συνελήφθη πριν από λίγο ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ενώ λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί και ο συνεργός του που τον κατονόμασε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 22χρονο που οδηγούσε το σκούτερ με το οποίο έφτασε στο κάμπινγκ και δολοφόνησε τους δύο άνδρες, με συνοδηγό έναν επίσης 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ.

Τον δράστη τον εντόπισαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Καλλιθέας έξω από το σπίτι που διέμενε με τον 22χρονο συνεργό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει εδώ και μέρες τον νεαρό δολοφόνο και τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση, ωστόσο καθυστερούσαν την σύλληψή του για να «δέσουν» την ενοχή του και να εξακριβώσουν το κίνητρο.

Ωστόσο, η εμφάνιση του συνοδηγού του στη ΓΑΔΑ σήμερα μαζί με τον συνήγορό του, επίσπευσε τις διαδικασίες σύλληψής του.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛΑΣ, και δύο βρίσκονται στα γραφεία της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όπου δίνουν απολογίες, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, προκειμένου να προχωρήσει και τυπικά η διαδικασία σύλληψης.

Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την Αστυνομία, ο νεαρός άνδρας, που ήταν συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ παρουσιάστηκε αυτοβούλως, νωρίς το πρωί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, και ομολόγησε ότι επέβαινε μαζί με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού στο δίκυκλο, που έχει καταγραφεί σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει «χαρτογραφηθεί» από την αστυνομία η διαδρομή του, κατά την διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 22χρονος κατονόμασε και τον δράστη του εγκλήματος, ο οποίος όπως είπε είναι επίσης 22 ετών και έχει ταυτοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 22χρονος που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη σήμερα το πρωί, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει και τον σημερινό συλληφθέντα και τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού, από προχτές Κυριακή. Είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν, αλλά συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Την εκδοχή του ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Επίσης, από την μοναδική μαρτυρία από την στιγμή του εγκλήματος δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.

Δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά, λέει ο συνήγορος του συνεργού

Ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα από κληρονομιά για την επίθεση, όπως επίσης και πως σκοπός των δύο επιβαινόντων στη μηχανή ήταν να τον εκφοβίσουν και να του αποσπάσουν χρήματα, με τη δολοφονία να «προκύπτει» όπως είπε ο ίδιος.

O κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο οδηγός της μηχανής δεν είχε κάποια σχέση με το θύμα, σε αντίθεση με τον εντολέα του οποίος είχε μία «προσωπική και οδυνηρή σχέση» όπως είπε ο δικηγόρος.

Ο 22χρονος, είναι ο νεαρός που κάθεται πίσω από τον οδηγό στο μηχανάκι που έχουν πιάσει οι κάμερες και είναι «αυτός με το λευκό σορτσάκι». Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο εντολέας του, έχει δώσει στις Αρχές τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος επίσης «δεν είχε καμία συγγενική σχέση με τα θύματα».

Αναφερόμενος στην προανακριτική διαδικασία, ο δικηγόρος του νεαρού είπε ότι «ο πελάτης μου δεν είναι ο εκτελεστής», προσθέτοντας ότι «δεν είχαν κίνητρο για να αφαιρεθεί καμία ανθρώπινη ζωή».

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Όπως κατέθεσε ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή, ο δράστης πυροβόλησε και αυτόν μια αφορά αλλά δεν τον πέτυχε και κατάφερε να διαφύγει.

