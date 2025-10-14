Δάφνη: Κρατείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό – Δηλώνει επιχειρηματίας και όχι πλαστικός χειρουργός

Κρατούμενος μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μετά από αναβολή που δόθηκε σήμερα, θα παραμείνει ο άντρας που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως.

Σε βάρος του , ασκήθηκε νωρίτερα ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές και η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο.

Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει κρατούμενος ως την δίκη, ενώ όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου στα νότια προάστια και όχι πλαστικός χειρουργός, όπως αναφέρεται στον Τύπο.

Το θύμα της υπόθεσης ήταν στο δικαστήριο και ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον άνδρα που καταονόμασε ως πλαστικό χειρουργό, για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας της επιτέθηκε άγρια στη μέση του δρόμου και τη χτύπησε.

Η γυναίκα είπε πως ενώ κινούταν με το όχημά της, ο πλαστικός χειρουργός της φώναζε να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και κάποια στιγμή άρχισε να της κορνάρει και να την βρίζει. Οταν βρήκε χώρο να την προσπεράσει, σταμάτησε μπροστά της και αφού την ακινητοποίησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και της επιτέθηκε, τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά», είπε το θύμα της υπόθεσης στον ΑΝΤ1.

«Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο» πρόσθεσε η γυναίκα.

