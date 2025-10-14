«Δεν θα ζούμε για να εργαζόμαστε» – Μαζικές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο 13ωρο

Χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που καθιερώνει το 13ωρο.

Στις 9:30 ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Ομόνοια και στα Προπύλαια.

Το ΠΑΜΕ με σύνθημα «Στα σκουπίδια το 13ωρο, είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια. Τα μπλοκ του εκτείνονταν από την Όθωνος και Αμαλίας μέχρι την Ομόνοια, καλύπτοντας ολόκληρη την Πανεπιστημίου. Στις 10.30 οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.

Στις 11.00 ξεκίνησε η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ στο Σύνταγμα . «Δεν θα δουλεύουμε μέχρι τον θάνατο», «13 να είναι οι ώρες σας», «Δεν θα ζούμε για να εργαζόμαστε», είναι ορισμένα από τα συνθήματα, που έγραφαν τα πανό των διαδηλωτών.

Ακολούθησε πορεία με τους διαδηλωτές να αρχίζουν να αποχωρούν γύρω στις 12.30.

Στην απεργία συμμετέχουν με στάση εργασίας και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ. Για τη διευκόλυνση όσων συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις εκτελούνται δρομολόγια μέχρι τις 17.00.

Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19 ενώ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24, και ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29, Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Τρένα – Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

