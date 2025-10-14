search
14.10.2025 15:00

Φοινικούντα: Συνελήφθη ο 22χρονος συνεργός για το διπλό φονικό – Κατονόμασε τον δράστη, τι είπε για τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

foinikounta_0610_1460-820_new
credit: eleftheriaonline.gr

Ο 22χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ συνελήφθη ως συνεργός για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο νεαρός που τελικά δεν είναι συγγενής του ενός εκ των θυμάτων, του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φέρεται να είναι ο συνοδηγός στο σκούτερ του δράστη του φονικού.

Ο άντρας φέρεται να κατονόμασε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ωστόσο αμφότεροι φέρονται να έχουν σχέση με στενό συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη.

Ο 22χρονος είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 και ότι με τον δράστη ήθελαν να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη για να του πάρουν χρήματα, ενώ ήταν ο ίδιος που του είχε επιτεθεί πριν μερικούς μήνες. 

Πλέον στο κάδρο μπαίνει στενό συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος τρεις ημέρες πριν την δολοφονία του, είχε αλλάξει τη διαθήκη του, φοβούμενος ότι μπορεί «ξαφνικά» να φύγει από τη ζωή, ατάκα που δείχνει ότι δεχόταν απειλές. Οι αρχές είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση συγγενικών προσώπων τα οποία πιθανότατα να έχουν εξαφανιστεί στην τελευταία διαθήκη του θύματος. 

