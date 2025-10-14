Φοινικούντα: «Δώσε λεφτά αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά» – Ο εκβιασμός του 22χρονου στον 68χρονο – Τι λέει ο συνεργός του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τους αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες στην Καλλιθέα όπου διέμενε, με τον επίσης 22χρονο συνεργό του που τον κατονόμασε ως δράστη όταν παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης.

Ο 22χρονος συνεργός μετέβη στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα και ομολόγησε ότι επέβαινε στο δίκυκλο μαζί με τον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, το ίδιο μηχανάκι που έχει καταγραφεί σε βίντεο και έχει ήδη χαρτογραφηθεί από την αστυνομία κατά τη διαφυγή των δραστών από τον τόπο του εγκλήματος.

Κατά την κατάθεσή του, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το 2022 είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως είπε, το γεγονός αυτό τον οδήγησε να ζητήσει από τον φίλο του να πάνε μαζί για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Μιλώντας στο MEGA και το «Live News», η μητέρα του 22χρονου συνεργού της δολοφονίας, σημειώνει: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

«Δώσε μας λεφτά, αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά»

Ο 22χρονος στην ομολογία του κατονόμασε τον άνθρωπο που πάτησε την σκανδάλη. Παρότι ο δολοφόνος είχε μαζί του όπλο, ο δικηγόρος του 22χρονου υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν ήταν να σκοτώσουν.

«Ήταν μία συνειδητή επιλογή του (η παράδοση). Όταν ήρθε, είχε ωριμάσει η ιδέα ότι εγώ με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ», είπε στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου συνεργού.

«Μίλησα για μία οδυνηρή προσωπική επαφή, δεν θέλω να σας πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδοκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μη μιλήσει».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου: «Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

Τότε, ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου (σ.σ. χρήματα) γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν έδωσε χρήματα, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», όπως αναφέρει ο κ. Λυκούδης.

«Επανέρχεται τρεις ημέρες μετά. Εκεί όμως είναι πια υποψιασμένο το θύμα και έχει ανθρώπους που περιμένουν και είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με το που βλέπουν τον εντολέα μου πάλι με το ίδιο μηχανάκι ξεκινούν να τον καταδιώκουν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει ούτε πυροβολισμός ούτε πράξη εκβίασης ούτε καν ήρθαν κοντά», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Λυκούδης: «Γυρίζοντας στην Αθήνα, μεταφέρει στον φίλο του το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με αυτά που λέει ο εντολέας μου προθυμοποιείται ο φίλος του και του λέει ‘άσ’ το, θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί και να μας τα δώσει’. Και είναι το τρίτο περιστατικό που είναι το θανατηφόρο».

«Ήθελαν να τον εκβιάσουν, να του πουν “δώσε μας ό,τι χρήματα έχεις πάνω σου”. Είχε δει την προηγούμενη φορά, όταν τον δωροδόκησε, ότι έβγαλε από την τσέπη του, και ήταν ένας κλασικός άνθρωπος της επαρχίας, που κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν τα χρήματα», υπογραμμίζει.

Μετά τους πυροβολισμούς και σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, ο φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε στον νεαρό:

«’Έγινε μία βλακεία, δεν ήταν μόνος του, ήταν με κάποιους άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη’. Αυτό του είπε ο φυσικός αυτουργός, στα δύο λεπτά που συνέχισαν να είναι μαζί. Φεύγουν μαζί και για το επόμενο περίπου 1 χλμ. είναι μαζί. Κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει, χωρίζουν».

Όσο για το πώς επέστρεψε ο 22χρονος πίσω στην Αθήνα. «Βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».



«Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος»

Σχετικά με την ύπαρξη τρίτου προσώπου, ο δικηγόρος του 22χρονου λέει: «Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μου άφησε περιθώρια ότι υπάρχει κάτι άλλο».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο 22χρονος συνεργός γνωρίζει πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα «Τον ανιψιό του θύματος. Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2-3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

«Δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό», καταλήγει ο κ. Λυκούδης.

Σημειωνεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία έχει κληθεί στη ΓΑΔΑ μετά τις συλλήψεις των δύο 22χρονων.

Συνεχίζονται οι έρευνες και για την πιθανότητα ηθικού αυτουργού

Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς των 22χρονων, καθώς η έρευνα δείχνει ότι τόσο ο συνεργός όσο και ο φυσικός αυτουργός είχαν ταυτοποιηθεί ήδη από την Κυριακή, με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους γνωστές στις αρχές. Οι αξιωματικοί συνέχιζαν να διερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στηνπιθανότητα τρίτου προσώπου που ενδέχεται να υποκίνησε τη δολοφονία, καθώς από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με άτομο από το περιβάλλον του 68χρονου πριν το έγκλημα.

Επιπλέον, από τη μοναδική μαρτυρία που υπάρχει για τη στιγμή της δολοφονίας δεν προκύπτει ότι ο δράστης ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κίνητρο ίσως ήταν διαφορετικό από αυτό που επικαλείται ο 22χρονος.

Διαβάστε επίσης:

Καταδικάστηκε νηπιαγωγός που της ξέφυγε κοριτσάκι και βγήκε στον δρόμο

Τραγωδία στη Ρόδο: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Δύο συλλήψεις

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ογκολόγος για «φακελάκι» – Βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για χρηματισμό και απάτη