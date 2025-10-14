search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 19:10

Καταδικάστηκε νηπιαγωγός που της ξέφυγε κοριτσάκι και βγήκε στον δρόμο

14.10.2025 19:10
nipiagogeio

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε νηπιαγωγός, που το 2021 στη Θεσσαλονίκη κοριτσάκι, διέφυγε την προσοχή της και βρέθηκε στον δρόμο.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί. Η ίδια ανέφερε πως συνειδητοποίησε πως έλειπε το κοριτσάκι, μόλις μέτρησε τα παιδιά.

Πέρασε τρεις πόρτες

Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα του λόγια ήταν «θέλω να πάω σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο: της τάξης, του κτιρίου και της αυλής.

Διαβάστε επίσης

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη και ο εκτελεστής – Τι κατέθεσε ο 22χρονος συνεργός του

Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας στη Ρόδο – Δύο συλλήψεις

Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δώσε λεφτά αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά» – Ο εκβιασμός του 22χρονου στον 68χρονο – Τι λέει ο συνεργός του

035fb0c7818a2a30c96e0669f47c6682
ADVERTORIAL

«Αυτές οι Νύχτες έμειναν»: Η Nova στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:47
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

1 / 3