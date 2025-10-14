Καταδικάστηκε νηπιαγωγός που της ξέφυγε κοριτσάκι και βγήκε στον δρόμο

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε νηπιαγωγός, που το 2021 στη Θεσσαλονίκη κοριτσάκι, διέφυγε την προσοχή της και βρέθηκε στον δρόμο.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή» απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί. Η ίδια ανέφερε πως συνειδητοποίησε πως έλειπε το κοριτσάκι, μόλις μέτρησε τα παιδιά.

Πέρασε τρεις πόρτες

Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα του λόγια ήταν «θέλω να πάω σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στο δρόμο: της τάξης, του κτιρίου και της αυλής.

